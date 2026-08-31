Túl szexi parti, Genie Bouchard és barátnői nagy figyelmet keltettek egy teniszbulin

Rachel Stuhlmann a korábbi teniszező, Genie Bouchard társaságában bulizott New York-ban a US Open kapcsán rendezett partin. Stuhlmann korábban szintén teniszezett, de csak egyetemi szinten, ma pedig a világ első számú és legismertebb tenisz-influenszereként, modelljeként és tartalomgyártójaként tartják számon.
A 34 éves influenszer az Instagramon fotókat és videókat osztott meg New York-i kiruccanásáról. A bejegyzéshez ezt írta: „Hosszú napok New Yorkban, majd a legjobb afterparty."
Stuhlmann mellett Bouchard is feltűnt, elegáns ruhában szórakoztak, és videókat készítettek. Bouchard a saját sztori-bejegyzésében megosztott egy fotót, már a US Openre készül. „Az utolsó tennis channel élő adás a US Open kezdete előtt!” - írja a The Sun.
A volt teniszsztár emellett egy sor fotót is feltöltött a következő felirattal: „Valaki azt mondta, hogy US Open?”
A US Open versenyei vasárnap kezdődtek el.
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