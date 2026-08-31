Túl szexi parti, Genie Bouchard és barátnői nagy figyelmet keltettek egy teniszbulin

Rachel Stuhlmann a korábbi teniszező, Genie Bouchard társaságában bulizott New York-ban a US Open kapcsán rendezett partin. Stuhlmann korábban szintén teniszezett, de csak egyetemi szinten, ma pedig a világ első számú és legismertebb tenisz-influenszereként, modelljeként és tartalomgyártójaként tartják számon.

Genie Bouchard és Rachel Stuhlmann Fotó: Getty Images via AFP

A 34 éves influenszer az Instagramon fotókat és videókat osztott meg New York-i kiruccanásáról. A bejegyzéshez ezt írta: „Hosszú napok New Yorkban, majd a legjobb afterparty."

Genie Bouchard ott lesz a US Openen

Stuhlmann mellett Bouchard is feltűnt, elegáns ruhában szórakoztak, és videókat készítettek. Bouchard a saját sztori-bejegyzésében megosztott egy fotót, már a US Openre készül. „Az utolsó tennis channel élő adás a US Open kezdete előtt!” - írja a The Sun.

A volt teniszsztár emellett egy sor fotót is feltöltött a következő felirattal: „Valaki azt mondta, hogy US Open?”

A US Open versenyei vasárnap kezdődtek el.