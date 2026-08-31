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Túl szexi parti, Genie Bouchard és barátnői nagy figyelmet keltettek egy teniszbulin

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 06:30
us openrachel stuhlmann
Megkezdődött a New York-i US Open teniszverseny. A korábbi kanadai teniszező, Genie Bouchard a barátnőivel bulizott az egyik előpartin.
CHI
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Rachel Stuhlmann a korábbi teniszező, Genie Bouchard társaságában bulizott New York-ban a US Open kapcsán rendezett partin. Stuhlmann korábban szintén teniszezett, de csak egyetemi szinten, ma pedig a világ első számú és legismertebb tenisz-influenszereként, modelljeként és tartalomgyártójaként tartják számon. 

Genie Bouchard és Rachel Stuhlmann
Genie Bouchard és Rachel Stuhlmann Fotó: Getty Images via AFP

A 34 éves influenszer az Instagramon fotókat és videókat osztott meg New York-i kiruccanásáról. A bejegyzéshez ezt írta: „Hosszú napok New Yorkban, majd a legjobb afterparty."

Genie Bouchard ott lesz a US Openen

Stuhlmann mellett Bouchard is feltűnt, elegáns ruhában szórakoztak, és videókat készítettek. Bouchard a saját sztori-bejegyzésében megosztott egy fotót, már a US Openre készül. „Az utolsó tennis channel élő adás a US Open kezdete előtt!” - írja a The Sun.

A volt teniszsztár emellett egy sor fotót is feltöltött a következő felirattal: „Valaki azt mondta, hogy US Open?”

A US Open versenyei vasárnap kezdődtek el.

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu