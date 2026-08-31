Perzselő hőség után csaphatnak le a zivatarok: 36 fok is lehet

Országos időjárás-előrejelzés hétfőre: gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként - nagyobb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon - lehet zápor, zivatar.

Időjárás: 36 fokos hőségben csaphatnak le a zivatarok Fotó: unsplash.com

Időjárás: 36 fokos hőségben csaphatnak le a zivatarok

Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatók- írja a HungaroMet.

A hajnalban jellemző 10, 17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.