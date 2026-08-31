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Perzselő hőség után csaphatnak le a zivatarok: 36 fok is lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 07:00
zivatarhőség
Perzselő hőséggel indul a hét: hétfő délután helyenként akár 36 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
N.T.
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Országos időjárás-előrejelzés hétfőre: gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként - nagyobb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon - lehet zápor, zivatar. 

Időjárás: 36 fokos hőségben csaphatnak le a zivatarok
Időjárás: 36 fokos hőségben csaphatnak le a zivatarok Fotó: unsplash.com

Időjárás: 36 fokos hőségben csaphatnak le a zivatarok

Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatók- írja a HungaroMet

A hajnalban jellemző 10, 17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

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