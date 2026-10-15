Tüdőrák diagnózist kapott Leó pápa - hogyan alakulhat ki a betegség egy nemdohányzónál?

A Vatikán kedden bejelentette, hogy XIV. Leó pápa műtéten esett át, melynek során eltávolították a jobb oldali tüdejének alsó lebenyét. A 71 éves egyházfőnél tüdőrákot diagnosztizáltak, annak ellenére, hogy nem dohányzik.
Bár a dohányzás a tüdőrák legfőbb kiváltó oka, a nemdohányzók körében is kialakulhat ez a betegség - ráadásul egyáltalán nem ritka. "Ha a soha nem dohányzók tüdőrákját külön betegségként osztályoznánk, ez lenne a daganatos halálozások ötödik leggyakoribb oka világszerte, és összességében a hetedik leggyakoribb rákos megbetegedés" - mondta Dr. Sohaib Imtiaz a People-nak.
A tüdőrákos nemdohányzók túlnyomó többségénél pontosan olyan típusú daganat alakul ki, mint amilyen Leó pápának van: tüdő-adenokarcinóma.
A betegség a környezeti hatások, az öröklött hajlam és a belső mutációs folyamatok kombinációjából ered, bár az egyedi esetek jelentős részében nem lehet egyetlen konkrét okot azonosítani
- magyarázza Imtiaz.
Az adenokarcinóma egyik jellemzője, hogy a tüdő külső részein növekszik: itt ülepednek le belégzéskor a parányi levegőben szálló részecskék, például a finom porszennyezés és a radon bomlástermékei.
Ez arra utal, hogy a kiváltó ok inkább a légszennyezés jellegű kitettségben és a szervezet saját belső folyamataiban rejlik, semmint a dohányzás által okozott közvetlen károsodásban.
Valójában a radonkitettség a tüdőrák legfőbb környezeti oka. Ez egy színtelen, szagtalan radioaktív gáz, amely a talajban és a kőzetekben lévő urán bomlása során keletkezik; az alapozás repedésein keresztül szivárog be az épületekbe, és a zárt, rosszul szellőző helyiségekben halmozódik fel, így a kitettség túlnyomórészt lakossági jellegű. Bomlása során olyan sugárzást bocsát ki, amely károsítja a tüdőt bélelő sejteket.
Egy másik környezeti tényező a kültéri légszennyezés vagy a finom szálló por belélegzése. Azonban a zárt terekben is leselkednek veszélyek, mint például a passzív dohányzás vagy a magas hőmérsékletű étolaj gőzei. Ami a templomokban égetett füstölőt illeti, az biológiailag megalapozottan lehet rákkeltő, de a füstölőhöz köthető tüdőrák kockázata elsősorban a dohányzókra korlátozódik.
Imtiaz szerint a pápa életkora önmagában a legjelentősebb nemdohányzási kockázati tényező.
Az életkor a tüdőrák kockázatának legmeghatározóbb, dohányzástól független tényezője, és egy idősebb, soha nem dohányzó ember pusztán a kora miatt is jelentős abszolút kockázatot visel.
A Vatikán nem közölt információt az egyházfő prognózisáról vagy a további tervezett kezelésekről. Imtiaz szerint azonban a korai felismerés és a sebészi eltávolítás biztosítja a legjobb túlélési esélyeket.
A lebenyeltávolítással teljesen kimetszett, korai stádiumú tüdő-adenokarcinóma kedvező prognózissal bír, és reális esély van a gyógyulásra.
Az orvos szerint nyugodtan mondható, hogy a pápa esetében gyógyító hatású volt a beavatkozás, és megalapozza a bíztató kilátásokat.
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