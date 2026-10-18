„Felakad a szeme, pedig nincs is benne eki” – Pyfu is beállt a sorba, már szexről és drogról énekel

Pyfu korábban egy videóban meglehetősen határozottan beszélt arról, milyen témákra kíváncsi szerinte a közönség. A Megasztár korábbi döntőse arra panaszkodott, hogy ha ő olyan dalszöveget írna, amelyben a „p*na” és a „p*cs” szerepelne, azt bezzeg hallgatná a nép. Most azonban úgy tűnik, maga is meglovagolja azt a zenei világot, amelyről korábban beszélt: új dalában már a drog és a szex is megjelenik.

Pyfu a Megasztár 2026-os évadában is feltűnt, mint kísérő (Fotó: MW archív)

Pyfu most már az ekiről és a szexről énekel

Az új dal egyik sora különösen erős: „Felakad a szeme, pedig nincs is benne eki” – hangzik el a számban. A szövegből ráadásul a szexuális utalások sem maradnak ki. A váltás azért is érdekes, mert Pyfu korábban éppen arról beszélt, hogy szerinte a közönség könnyebben rákap az ilyen provokatív témákra. Most pedig ő maga is ilyen dalszöveggel jelentkezett.

Pyfu a tavalyi évadban Lengyel Johannával versenyzett, Marics Peti csapatában (Fotó: MW archív)

A Megasztár után nagyot akart dobni, de nem úgy sült el

Pyfu a Megasztár tavalyi évadának egyik emlékezetes versenyzője volt, a műsorban egészen a harmadik helyig jutott. A tehetségkutató után azonban saját bevallása szerint hibázott: ahelyett, hogy azonnal kihasználta volna a körülötte kialakult hatalmas érdeklődést, hónapokig nem adott ki új zenét.

Véget ért a Megasztár és rohadt nagy lendület volt körülöttem. Elkezdtek felismerni az utcán, pörögtek a videók, jöttek a hírek és ott volt egy csomó lehetőség

– idézte fel korábban. Azt is elmondta, hogy márciusig nem adott ki új zenét, mert a tökéletes durranásra vártak. Utólag ezt nevezte karrierje egyik legnagyobb hibájának.