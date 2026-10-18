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„Felakad a szeme, pedig nincs is benne eki” – Pyfu is beállt a sorba, már szexről és drogról énekel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 13:00
új dalkábítószerszex
Korábban még arról panaszkodott, hogy ha hasonló dolgokról énekelne, azt jobban hallgatná a közönség. Most úgy tűnik, Pyfu mégis erre a vonalra lépett.
Boróka Noémi
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Pyfu korábban egy videóban meglehetősen határozottan beszélt arról, milyen témákra kíváncsi szerinte a közönség. A Megasztár korábbi döntőse arra panaszkodott, hogy ha ő olyan dalszöveget írna, amelyben a „p*na” és a „p*cs” szerepelne, azt bezzeg hallgatná a nép. Most azonban úgy tűnik, maga is meglovagolja azt a zenei világot, amelyről korábban beszélt: új dalában már a drog és a szex is megjelenik.

Pyfu rappel a színpadon.
Pyfu a Megasztár 2026-os évadában is feltűnt, mint kísérő (Fotó: MW archív)

Pyfu most már az ekiről és a szexről énekel

Az új dal egyik sora különösen erős: „Felakad a szeme, pedig nincs is benne eki” – hangzik el a számban. A szövegből ráadásul a szexuális utalások sem maradnak ki. A váltás azért is érdekes, mert Pyfu korábban éppen arról beszélt, hogy szerinte a közönség könnyebben rákap az ilyen provokatív témákra. Most pedig ő maga is ilyen dalszöveggel jelentkezett.

Pyfu csoportképen mosolyog Marics Petivel és Lengyel Johannával.
Pyfu a tavalyi évadban Lengyel Johannával versenyzett, Marics Peti csapatában (Fotó: MW archív)

A Megasztár után nagyot akart dobni, de nem úgy sült el

Pyfu a Megasztár tavalyi évadának egyik emlékezetes versenyzője volt, a műsorban egészen a harmadik helyig jutott. A tehetségkutató után azonban saját bevallása szerint hibázott: ahelyett, hogy azonnal kihasználta volna a körülötte kialakult hatalmas érdeklődést, hónapokig nem adott ki új zenét.

Véget ért a Megasztár és rohadt nagy lendület volt körülöttem. Elkezdtek felismerni az utcán, pörögtek a videók, jöttek a hírek és ott volt egy csomó lehetőség

 – idézte fel korábban. Azt is elmondta, hogy márciusig nem adott ki új zenét, mert a tökéletes durranásra vártak. Utólag ezt nevezte karrierje egyik legnagyobb hibájának.

A Mihályfi Lucával közös Royal sem hozta számára azt az eredményt, amire számított. Pyfu őszintén kimondta, hogy nem érezte igazán magáénak a projektet: „Sokkal nagyobb eredményt vártam tőle” – fogalmazott egy TikTok-videójában. Ugyanakkor Lucáról pozitívan beszélt, és azt mondta, nagyon jó volt vele együtt dolgozni, csak maga a projekt nem úgy sült el, ahogyan azt megálmodta. Most viszont újra lendületben van, és az új dallal már jóval provokatívabb irányba mozdult el. A kérdés már csak az, hogy az új vonallal sikerül-e elérnie azt a figyelmet, amit a Megasztár után szeretett volna.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

@p.y.f.u_ Ki menne nagyot rajta? #nekedbe #magyartiktok ♬ eredeti hang - pyfu
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