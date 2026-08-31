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Kiderült Rába Tímea elképesztő fogyásának titka

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 06:00
fogyásatitokRába Tímea
Az egykori modell ma is ugyanolyan magabiztosan áll a kamerák elé, mint 1991-ben, amikor a Miss Hungary szépségverseny első udvarhölgye lett. Köszönhető ez annak is, hogy Rába Tímea alatt megint jó pár kilóval kevesebbet mutat a mérleg. A sztáranyuka a fogyásának titkát a hot! magazinnak árulta el.
Bors
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Ma már háromszoros anyuka és fiatal nagymama, de még sokan emlékeznek rá, mint a 80-es évek egyik legnépszerűbb magyar modelljére. Rába Tímea most újra bomba formában van, pedig az elmúlt években meggyűlt a baja a kilókkal. A sztáranyuka most kiterítette lapjait és elárulta, hogyan szabadult meg a makacs túlsúlyától.

Rába Tímea elképesztő formában virít a medence partján.
Rába Tímea lánya örökölte édesanyja szépségét, a sztáranyuka újra elképesztő formában van
Fotó: hot! magazin/Borzi Vivi

Íme a titok Rába Tímea fogyása mögött

Az a bizonyos szépségverseny mérföldkőnek bizonyult az életében. Rába Tímea első udvarhölgyként végzett, de a megmérettetés előtt még csak meg sem fordult a fejében az, hogy ekkora siker várhat rá.

„Emlékszem, Antóniával a verseny előtt még azon imádkoztunk, hogy ­legalább csak egy ajándékot kapjunk!” – meséli mosolyogva a sztáranyuka, aki 48 évesen már nagymama is lett. 

Végül olyan nyereményekkel gazdagodott, amelyek akkoriban igazi szenzációnak számítottak. A tűzpiros Plymouth Colt, a 24 karátos arany slusszkulcs és a száz hófehér galamb felszállása máig az egyik legszebb emléke. Később azonban az anyaság került az első helyre a modell életében. Egyre kevesebb ideje jutott saját magára, a pluszkilók pedig szinte észrevétlenül kúsztak fel rá. A próbafülkében sokszor csalódottan nézett a tükörbe, ezért szinte minden ismert fogyókúrát kipróbált.

„Ott volt például a léböjtkúra, aztán a bébiétel-diéta. Nem igazán használtak, viszont fáradékony voltam, feszült és ingerült.”

Hosszú keresés után aztán rátalált a megoldásra, melynek révén három hónap alatt nyolc kilótól szabadult meg.

Sajnálom, hogy csak ennyi idősen bukkantam rá erre a módszerre. Számomra ez az arany középút, mert nem vagyok fáradt, de viszonylag könnyen tudok fogyni. Fontos volt, hogy ne vegyen el sok időt a mindennapjaimból. Van egy különleges görög növény, amely, mondjuk úgy, egyfajta étvágyfék, mert nyálkás rostjai víz hatására teltségérzetet okoznak.

Tímea szerint ma már nemcsak a külseje előnyösebb, hanem a közérzete is sokkal jobb. A legnagyobb örömöt azonban mégsem ez, hanem a gyermekek sikerei jelentik a számára. A lánya, Tóbiás Nina az ELTE joghallgatója, mellette sikeres modell, egy ruhamárka arca. Fia, Tóbiás Noel a zenei pályán bontogatja a szárnyait.

„Minden erőmmel és minden tudásommal támogatom őket, mert nekem az a legfontosabb, hogy ők boldogok legyenek.”

Michna Orsolya; Rába Tímea; Bálint Antónia
Bálint Antónia mögött a második helyen végzett a Miss Hungary szépségversenyen
 Fotó: Cseke Csilla

Rába Tímea fiatalon lett ismert

Tímea modellkarrierje egészen váratlanul indult: mindössze 14 esztendős volt, amikor egy buszmegállóban megszólították. Ez a találkozás indította el azon az úton, amely később a Miss Hungary színpadára vezette.

Soha nem fogom elfelejteni, ahogy 14 éves koromban az Oktogonon megállított Gáspár Erzsi, és megkérdezte, nem lenne-e kedvem modellkedni. Ha ez akkor, ott nem történik meg, biztos, hogy a színészetet választottam volna.

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Fotó: hot! magazin

 

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