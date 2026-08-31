Kiderült Rába Tímea elképesztő fogyásának titka

Ma már háromszoros anyuka és fiatal nagymama, de még sokan emlékeznek rá, mint a 80-es évek egyik legnépszerűbb magyar modelljére. Rába Tímea most újra bomba formában van, pedig az elmúlt években meggyűlt a baja a kilókkal. A sztáranyuka most kiterítette lapjait és elárulta, hogyan szabadult meg a makacs túlsúlyától.

Rába Tímea lánya örökölte édesanyja szépségét, a sztáranyuka újra elképesztő formában van

Fotó: hot! magazin/Borzi Vivi

Íme a titok Rába Tímea fogyása mögött

Az a bizonyos szépségverseny mérföldkőnek bizonyult az életében. Rába Tímea első udvarhölgyként végzett, de a megmérettetés előtt még csak meg sem fordult a fejében az, hogy ekkora siker várhat rá.

„Emlékszem, Antóniával a verseny előtt még azon imádkoztunk, hogy ­legalább csak egy ajándékot kapjunk!” – meséli mosolyogva a sztáranyuka, aki 48 évesen már nagymama is lett.

Végül olyan nyereményekkel gazdagodott, amelyek akkoriban igazi szenzációnak számítottak. A tűzpiros Plymouth Colt, a 24 karátos arany slusszkulcs és a száz hófehér galamb felszállása máig az egyik legszebb emléke. Később azonban az anyaság került az első helyre a modell életében. Egyre kevesebb ideje jutott saját magára, a pluszkilók pedig szinte észrevétlenül kúsztak fel rá. A próbafülkében sokszor csalódottan nézett a tükörbe, ezért szinte minden ismert fogyókúrát kipróbált.

„Ott volt például a léböjtkúra, aztán a bébiétel-diéta. Nem igazán használtak, viszont fáradékony voltam, feszült és ingerült.”

Hosszú keresés után aztán rátalált a megoldásra, melynek révén három hónap alatt nyolc kilótól szabadult meg.

Sajnálom, hogy csak ennyi idősen bukkantam rá erre a módszerre. Számomra ez az arany középút, mert nem vagyok fáradt, de viszonylag könnyen tudok fogyni. Fontos volt, hogy ne vegyen el sok időt a mindennapjaimból. Van egy különleges görög növény, amely, mondjuk úgy, egyfajta étvágyfék, mert nyálkás rostjai víz hatására teltségérzetet okoznak.

Tímea szerint ma már nemcsak a külseje előnyösebb, hanem a közérzete is sokkal jobb. A legnagyobb örömöt azonban mégsem ez, hanem a gyermekek sikerei jelentik a számára. A lánya, Tóbiás Nina az ELTE joghallgatója, mellette sikeres modell, egy ruhamárka arca. Fia, Tóbiás Noel a zenei pályán bontogatja a szárnyait.