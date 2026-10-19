Mészáros Árpád Zsolt: Ha harminc éve másképp döntök, már nem élnék

Mészáros Árpád Zsolt: A bordám nemcsak a vesémet, de egy abban kialakult, hat centis daganatot is megsértett

Bors: Finoman szólva is nagyon fiatalon megjártad a hadak útját. Ismert a történeted, de nyilván van olyan olvasó, aki nem tudja, min mentél keresztül.

Mészáros Árpád Zsolt: Az ember, pláne ha fiatal és életerősnek, legyőzhetetlennek hiszi magát, nem veszi észre, ha baj van. Ez velem is pontosan így történt. Beszéltem már erről, így csak röviden: Huszonegy éves voltam, amikor egy szerelmi féltés miatt engem lehajítottak a színpadról és a mikroport eltörte a bordámat, ami pedig megszúrta a bal vesémet. Másnap véres volt a vizeletem, ami miatt bementem a kórházba. Ekkor derül ki, hogy a bordám, nemcsak a vesémet, de egy abban kialakult, hat centis daganatot is megsértett.

Egy héten belül el is távolították a komplett szervet.

Azóta élek egy vesével…

Bors: Szinte még gyerekként, egy ígéretes karrier elején mit érez az ember, ha közlik vele, hogy daganatos beteg?

MÁZS: Nagyon hirtelen, villámcsapásként tudatosodott bennem, hogy milyen törékeny is az ember. Minden egy csapásra megváltozott, hiszen aktív fiatalember voltam. A nyíregyházi színház egyik nagy reménysége. Csajoztam, jól néztem ki, sportoltam és hitem szerint megtettem mindent, hogy jó egészségnek örvendjek. Hatalmas ébresztő pofon volt ez a sorstól. Persze a pofon nem a diagnózis pillanatában csattant, hiszen akkor bekapcsolt a túlélési ösztönöm és megpróbáltam a megoldásokat megtalálni.