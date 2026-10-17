Brasch Bence a Sztárban Sztár következő adásáról beszélt: kemény dologra készül Takács Nikolasszal és Dr. Mátyással

Újabb izgalmas fordulattal készül a TV2 népszerű showműsora, a Sztárban Sztár! A versenyzők hétről hétre egészen elképesztő átalakulásokkal bizonyítják, hogy milyen sokoldalúak, ám úgy tűnik, ezúttal nem csak az egyéni produkciók miatt lesz érdemes a képernyő elé ülni. Brasch Bence ugyanis a 24 óráig elérhető Instagram-történetében olyan kulisszatitkot osztott meg, amely alapján a következő adásban még a megszokottnál is nagyobb őrületre számíthatunk. A színész-énekes nem is titkolta, hogy a közös fellépések alaposan feladják majd a leckét a versenyzőknek.

Brasch Bence a Sztárban Sztárban több hírességet is megformált már (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár szereplői két produkcióval készülnek

Az énekes a 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében árulta el, hogy az egyéni utánzások mellett ezúttal közös produkciók is színesítik a műsort. Bár részleteket nem osztott meg, a szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a feladat nem mindennapi kihívás elé állítja majd őket.

Még közös produkció is lesz, az nagyon kemény lesz, gyerekek. Nem tudom, mit árulhatunk el, de van izgulni való!

– mondta Brasch Bence, aki szerint a nézőknek sem árt majd felkészülniük arra, ami a színpadon következik.

Brasch Bence szerint durva lesz a közös produkció (Fotó: MW Bulvár)

A Sztárban Sztár élő adásában a humoré lesz a főszerep

A közös produkciók egyikében Brasch Bence mellett Takács Nikolas és Dr. Mátyás is szerepet kap: a trió a Baby Sisters egyik dalát adja majd elő. Már önmagában is izgalmas kérdés, hogyan áll össze a három versenyző egyetlen produkcióvá, hiszen teljesen eltérő karakterekről van szó, akiket most egy közös feladat kovácsol össze.

A Baby Sisters dalai ráadásul igazi nosztalgikus hangulatot idézhetnek meg. A három férfi előadásában pedig különösen szórakoztató lehet egy ilyen produkció. Brasch Bence már előre sejtette, hogy nem lesz könnyű dolguk. Hogy pontosan milyen látványvilággal, jelmezekkel és koreográfiával készül a trió, egyelőre nem tudni, de a felállás alapján jó eséllyel humorból sem lesz hiány.

A Sztárban Sztár versenyzőire tehát ezúttal nemcsak az egyéni átalakulások miatt vár komoly feladat: a közös produkciókban egymáshoz is alkalmazkodniuk kell. Brasch Bence előzetese alapján pedig úgy tűnik, a nézőknek valóban érdemes lesz figyelniük, mert ez a produkció könnyen az adás egyik legemlékezetesebb pillanatává válhat.