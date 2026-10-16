Ez ám a váratlan! Palvin Barbara egy hónappal a szülés után újra kifutóra lép

Szeptember 7-én új időszámítás kezdődött Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse életében, hiszen megszületett első gyermekük. Azóta a kis Sylvie-hez igazítják minden percüket, de ez nem jelenti azt, hogy megszűntek volna világhírű modellnek, illetve színésznek lenni. Olyannyira, hogy bő egy hónappal kislánya születése után Barbi már vissza is tér a kifutóra. Méghozzá nem is akárhol!

Palvin Barbara szülési szabadságának vége (Fotó: LIONEL URMAN / BESTIMAGE)

Palvin Barbara Victoria's Secret divatbemutatón vonul újra

Vasárnap ismét összegyűlnek a világ vezető topmodelljei, hogy a Victoria's Secret show-jában megmutassák, miért szerelmes beléjük többszáz millió férfi. A fehérneműs cég pedig pénteken bejelentette, hogy a sok visszatérő legendás manöken mellé még egy nagyágyút megszereztek, méghozzá Palvin Barbit. Ez egy átlagos évben nem lenne akkora meglepetés, hiszen korunk leghíresebb magyarja a Victoria's Secret Angyalainak állandó tagja évek óta, de Dylan Sprouse felesége alig néhány hete adott életet első gyermekének. Arra pedig senki nem számított, hogy ilyen hamar visszatér a munkába. Persze egy ekkora felkérésnek nagyon nehéz lenne nemet mondani, látható is az interneten, hogy mennyi ismert modell panaszkodik, amiért nem kaptak meghívást a show-ra.

Ötödszörre ölt angyalszárnyakat

Palvin Barbara 2012-ben, 19 évesen vonulhatott először a divatvilág egyik legnagyobb show-jának számító gálán. Majd következett 6 kihagyás, ami alatt Barbi neve már a világon mindenhol jól csengett, ezért ismét meghívták 2018-ban Angyalnak. Következő évben pedig állandó szerződést kapott, és az állandó modellgárda tagja lett. Ám ekkor a cég komoly botrányba keveredett a diverzitás hiánya miatt, így jó időre beszüntették a divatshow-ikat. De 2024-ben visszatért a show, többek közt Barbival a kifutón, és a tavalyi gárdából sem hiányozhatott a magyar szépség.