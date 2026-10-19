Dylan Sprouse a mai napig nem hiszi el, hogy Palvin Barbi a felesége

Palvin Barbi és Dylan Sprouse az évek alatt humorukkal nyerték el az emberek szívét. Mindkettőjüknek voltak olyan pillanataik, amik megmaradtak az emberek fejeiben és a nyilatkozataik is emlékezetesek szoktak lenni. A vasárnapi Victoria's Secret show előtt is mikrofonvégre kapták a színészt, ami ismét emlékezetesre sikeredett, konkrétan nők milliói akarnak maguknak olyan férjet, mint ő. Dylan elárulta, hogy a mai napig nem képes felfogni, hogy Palvin Barbara a felesége.

Palvin Barbi csak úgy ragyogott a Victoria's Secret kifutóján (Fotó: ANNA WEBBER / Getty Images via AFP)

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Barbara készen áll és eddig a legjobbját nyújtotta minden területen. Véleményem szerint lesz neki egy nagy pillanata a mai este folyamán és izgatott vagyok emiatt. Teljesen megérdemli ezt

– nyilatkozta a Victoria's Secret Fashion Show előtt Dylan Sprouse.

Bár már három éve házasodtak össze, Dylan a mai napig nem tudja felfogni, hogy pontosan ki is a felesége. „Amikor otthon nézem, hogy csinálja a hétköznapi teendőket, mint egy hihetetlenül gyönyörű ember, mindig megnevettet. Látni, ahogy pakolja el a mosatlan edényeket és csak az jár a fejembe, hogy ezeket nem kellene megcsinálnod. Egy fura hang van a fejemben, ami mondja, hogy: Hagyjad, majd megcsinálom én” – jelentette ki a színész.

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A legrosszabb, amikor felkelünk és lélegzetelállítóan néz ki, nekem pedig nyáltengerben úszik a párnám, a hajam is össze-vissza áll, a köldökömben is szöszöket találok, ő pedig angyalian néz ki. Nagyon szerencsés srác vagyok

– jegyezte meg a színész.

A videó láttán mindenki azt írta az interneten, hogy irigylésre méltó, ahogy Dylan ennyire biztatja feleségét, amint gyermekük születése után először jelent meg a kifutón. „Bocsi, de egy kicsit bekönnyeztünk” – írta a Victoria's Secret hivatalos oldala Dylan nyilatkozata alá.

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