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Dylan Sprouse a mai napig nem hiszi el, hogy Palvin Barbi a felesége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Victoria's Secret Fashion Show
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 19. 16:30
Dylan SprousePalvin Barbara
Dylan Sprouse a Victoria's Secret Fashion Show-ra is elkísérte feleségét, és ha már ott volt, kamera elé is állt. A gyerekszínészként nagy ismertséget szerző Dylan úgy beszélt Palvin Barbiról, mintha nem is evilági lenne a modell.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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Palvin Barbi és Dylan Sprouse az évek alatt humorukkal nyerték el az emberek szívét. Mindkettőjüknek voltak olyan pillanataik, amik megmaradtak az emberek fejeiben és a nyilatkozataik is emlékezetesek szoktak lenni. A vasárnapi Victoria's Secret show előtt is mikrofonvégre kapták a színészt, ami ismét emlékezetesre sikeredett, konkrétan nők milliói akarnak maguknak olyan férjet, mint ő. Dylan elárulta, hogy a mai napig nem képes felfogni, hogy Palvin Barbara a felesége.

Palvin Barbi nem akármilyen szettekben jelent meg a Victoria's Secret kifutóján
Palvin Barbi csak úgy ragyogott a Victoria's Secret kifutóján (Fotó: ANNA WEBBER /  Getty Images via AFP)

Palvin Barbi férje így várta a divatbemutatót

Barbara készen áll és eddig a legjobbját nyújtotta minden területen. Véleményem szerint lesz neki egy nagy pillanata a mai este folyamán és izgatott vagyok emiatt. Teljesen megérdemli ezt

– nyilatkozta a Victoria's Secret Fashion Show előtt Dylan Sprouse.

Bár már három éve házasodtak össze, Dylan a mai napig nem tudja felfogni, hogy pontosan ki is a felesége. Amikor otthon nézem, hogy csinálja a hétköznapi teendőket, mint egy hihetetlenül gyönyörű ember, mindig megnevettet. Látni, ahogy pakolja el a mosatlan edényeket és csak az jár a fejembe, hogy ezeket nem kellene megcsinálnod. Egy fura hang van a fejemben, ami mondja, hogy: Hagyjad, majd megcsinálom én” – jelentette ki a színész.

@.realbarbarapalvin Find you someone who cheers you on like Dylan #victoriassecret #barbarapalvin #dylansprouse ♬ původní zvuk - Barbara Palvin

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A legrosszabb, amikor felkelünk és lélegzetelállítóan néz ki, nekem pedig nyáltengerben úszik a párnám, a hajam is össze-vissza áll, a köldökömben is szöszöket találok, ő pedig angyalian néz ki. Nagyon szerencsés srác vagyok

– jegyezte meg a színész.

A videó láttán mindenki azt írta az interneten, hogy irigylésre méltó, ahogy Dylan ennyire biztatja feleségét, amint gyermekük születése után először jelent meg a kifutón. Bocsi, de egy kicsit bekönnyeztünk – írta a Victoria's Secret hivatalos oldala Dylan nyilatkozata alá.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse hivatalosan is Hollywood egyik legnagyobb álompárja lett a rajongók szerint.

 

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