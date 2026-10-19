A Victoria's Secret Fashion Show-ra igazi legendás modellek tértek vissza

Újra a kifutón tündököltek a Victoria's Secret ikonikus modelljei, a vasárnapi divatbemutató pedig több szempontból is emlékezetesre sikerült. Palvin Barbara szülés után mindössze hat héttel lépett a kifutóra, Rosie Huntington-Whiteley hosszú kihagyást követően tért vissza, Gisele Bündchen pedig mindenkit meglepett, amikor 20 év után újra angyalként volt látható. De Adriana Lima és Alessandra Ambrósio is megmutatta, miért számítanak a márka legnagyobb legendáinak.

Victoria's Secret idei műsorának középpontjában a régi angyalok visszatérői voltak (Fotó: Hahn Lionel/ABACA / Northfoto)

Október 18-án este rendezték a 2026-os Victoria's Secret Fashion Show -t

-t Az idei műsor középpontjában leginkább a visszatérő angyalok voltak

Palvin Barbara szülés után hat héttel, Gisele Bündchen 20 év után, Rosie Huntington-Whiteley pedig 16 év után tért vissza, de akadtak olyanok is, akik több mint két évtizedes jubileumot ünnepeltek

Victoria's Secret Fashion Show döbbenetes visszatérései

A 2026-os Victoria's Secret Fashion Show a nagy visszatérések éjszakája volt. A kifutón ismét felvonultak a fehérneműmárka legendás angyalai: Gisele Bündchen két évtized után bukkant fel újra, Alessandra Ambrósio jubileumot ünnepelt, míg Palvin Barbara szülés után mindössze hat héttel kápráztatta el a közönséget. A sztárok visszatérései azonban nemcsak nosztalgikus hangulatot teremtettek, hanem azt is bebizonyították, hogy a Victoria's Secret ikonikus modelljei évtizedekkel később is képesek ellopni a show-t.

Palvin Barbara

Palvin Baraba visszatérése különösen nagy figyelmet kapott az idei műsorban: a magyar szupermodell alig hat héttel azután vett részt a 2026-os Victoria's Secret Fashion Show-n, hogy megszületett első gyermeke férjétől, Dylan Sprouse-tól. A pár kislánya szeptember 7-én jött világra, így a modellnek rendkívül kevés ideje volt a felkészülésre. Ez azonban egyáltalán nem látszott rajta, két lélegzetelállító szettben is elvarázsolta a közönséget, de legfőképpen a legnagyobb rajongóját, a férjét.

Rosie Huntington-Whiteley

Palvin Barbara mellett Rosie Huntington-Whiteley újbóli szereplése is nosztalgikus hangulatot teremtett. Jason Statham párja egy hosszabb kihagyás, vagyis 16 év után tért vissza a Victoria's Secret kifutójára, ahol korábban a márka egyik elengedhetetlen arcának számított. A mostani elegáns megjelenése pedig tökéletesen illett a show idei hangulatához, amelyben a régi kedvencek és az új generáció modelljei egyaránt helyet kaptak.