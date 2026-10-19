A Victoria's Secret Fashion Show-ra igazi legendás modellek tértek vissza

Újra a kifutón tündököltek a Victoria's Secret ikonikus modelljei, a vasárnapi divatbemutató pedig több szempontból is emlékezetesre sikerült. Palvin Barbara szülés után mindössze hat héttel lépett a kifutóra, Rosie Huntington-Whiteley hosszú kihagyást követően tért vissza, Gisele Bündchen pedig mindenkit meglepett, amikor 20 év után újra angyalként volt látható. De Adriana Lima és Alessandra Ambrósio is megmutatta, miért számítanak a márka legnagyobb legendáinak.
A 2026-os Victoria's Secret Fashion Show a nagy visszatérések éjszakája volt. A kifutón ismét felvonultak a fehérneműmárka legendás angyalai: Gisele Bündchen két évtized után bukkant fel újra, Alessandra Ambrósio jubileumot ünnepelt, míg Palvin Barbara szülés után mindössze hat héttel kápráztatta el a közönséget. A sztárok visszatérései azonban nemcsak nosztalgikus hangulatot teremtettek, hanem azt is bebizonyították, hogy a Victoria's Secret ikonikus modelljei évtizedekkel később is képesek ellopni a show-t.
Palvin Baraba visszatérése különösen nagy figyelmet kapott az idei műsorban: a magyar szupermodell alig hat héttel azután vett részt a 2026-os Victoria's Secret Fashion Show-n, hogy megszületett első gyermeke férjétől, Dylan Sprouse-tól. A pár kislánya szeptember 7-én jött világra, így a modellnek rendkívül kevés ideje volt a felkészülésre. Ez azonban egyáltalán nem látszott rajta, két lélegzetelállító szettben is elvarázsolta a közönséget, de legfőképpen a legnagyobb rajongóját, a férjét.
Palvin Barbara mellett Rosie Huntington-Whiteley újbóli szereplése is nosztalgikus hangulatot teremtett. Jason Statham párja egy hosszabb kihagyás, vagyis 16 év után tért vissza a Victoria's Secret kifutójára, ahol korábban a márka egyik elengedhetetlen arcának számított. A mostani elegáns megjelenése pedig tökéletesen illett a show idei hangulatához, amelyben a régi kedvencek és az új generáció modelljei egyaránt helyet kaptak.
Az est egyik legnagyobb meglepetését Gisele Bündchen szolgáltatta. A brazil szupermodell ugyan már hosszú ideje visszavonult a rendszeres kifutós szereplésektől, a Victoria's Secret azonban Bella Hadid bevonulása előtt egy különleges bejátszással mégis visszahozta őt a show világába. Ez hatalmas meglepetés volt mindenki számára, hiszen pár nappal ezelőtt még mankóval volt látható Miamiban. A brazil szupermodell 1999-ben kezdett együtt dolgozni a márkával 19 éves korában, és hamar annak egyik legismertebb arcává vált. És bár 2006-ban volt az utolsó szereplése, húsz év után is mindenki tökéletesen emlékszik az 'angyalként' eltöltött éveire.
A legendás angyalok közül Adriana Lima is feltűnt, aki már a 21. alkalommal lépett a Victoria's Secret kifutójára. A brazil modell 1999-ben, 18 évesen debütált a márkánál, majd az azt következő években a bemutatók egyik legismertebb szereplőjévé vált. És bár 2018-ban elköszönt a márkától, 2024-ben újra visszatért, és azóta ismét fontos része a show-nak.
Adriana Lima mellett Alessandra Ambrósio is jubileumot ünnepelt: a brazil modell huszadszor szerepelt a Victoria's Secret Fashion Show-n. A márka pedig külön is megemlékezett a jeles alkalomról. Instagram-oldalukon egy videót osztottak meg, amelyen a stáb 20-as számlufival fogadta a szupermodellt.
Ahogy az a felvételekből is látható, a 2026-os Victoria's Secret Fashion Show látványos szettekkel, különleges szárnyakkal tért vissza. A show legnagyobb ereje azonban mégis abban rejlett, hogy a márka egy színpadon vonultatta fel a régi és az új modelleket egyaránt. A korábbi ikonok visszatérése pedig megmutatta, hogy aki egyszer angyal volt, az mindig is angyal marad.
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