„Szívünk leírhatatlanul összetört...” – Cindy Crawford megtörte a csendet fia haláláról

Cindy Crawford végre megtörte hallgatását fia elvesztéséről. A szupermodell közel egy hónapig nem szólalt meg nyilvánosan Presley Gerber haláláról, most azonban ő is és lánya, Kaia Gerber is egy szívszorító bejegyzést tett közzé, amelyben megható módón búcsúztak el a 27 éves férfitől.

Cindy Crawford és családja megtörte hallgatását Presley Gerber haláláról

(Fotó: CYRIL MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

Cindy Crawford fia halála után egy hónappal végre megtörte a hallgatását

fia halála után egy hónappal végre megtörte a hallgatását A szupermodell és lánya, Kaia Gerber Instagram-oldalukon egy-egy szívszorító bejegyzésben búcsúztak a fiatal férfitől

Instagram-oldalukon egy-egy szívszorító bejegyzésben búcsúztak a fiatal férfitől Presley Gerber szeptember 20-án halt meg 27 éves korában.

Cindy Crawford és családja megható szavakkal búcsúznak Presley-től

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber szeptember 20-án veszítették el fiukat, Presley Gerbert. A szupermodell hosszú hallgatás után, egy hónappal később osztott meg egy megható bejegyzést a közösségi oldalán, amelyben férjével és lányával, Kaia Gerberrel együtt emlékezett meg a fiatal férfiról. Cindy Crawford Instagram-oldalán egy fekete-fehér képet tett közzé Presley Gerberről, amelyhez érzéseit is megosztotta a világgal.

Szívünk leírhatatlanul összetört, hogy elvesztettük szeretett fiunkat és testvérünket. Nagy áldásnak tartjuk, hogy Presley 27 éven át része volt az életünknek. Ő egy kedves, gyönyörű lélek volt, aki szeretett és akit szerettek – most és mindörökké. Nagyon büszkék vagyunk arra, ahogyan ő jelen volt a világban: a kedvességével és sebezhetőségével együtt. Hálásak vagyunk a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit oly sokan nyújtottak, akik ismerik és szeretik a családunkat, sőt még azok is, akik idegenek, de osztoznak a fájdalmunkban. Amíg újra nem találkozunk, édes fiunk, örökké szeretünk, anya, apa és Kaia.🪽

A bejegyzést Cindy Crawford férje, Rande Gerber is megosztotta.

Kaia Gerber követte édesanyja példáját

Cindy Crawford Instagram-bejegyzése után lánya is követte édesanyja példáját, és egy hosszú, személyes vallomásban idézte fel bátyjához fűződő kapcsolatát. Kaia Gerber Instagram-oldalán osztott meg egy gyerekkori videót és egy régi fényképet, amelyen testvérével látható. A fiatal modell bevallotta, hogy nem találja a megfelelő szavakat a veszteségére. Úgy fogalmazott, korábban azt hitte, a nyelv képes lehet megmagyarázni a gyászt, most azonban úgy érzi, semmilyen mondat nem adhatja vissza azt, amit átél. Azt is elárulta, hogy könyvekben keresett válaszokat, de nem talált olyasmit, ami enyhíthetné a fájdalmát. Bátyja testvérének lenni pedig mindig az egyik legfontosabb része volt az identitásának. Már születésétől fogva szerette Presley-t, és ez a szeretet egész életén át elkíséri majd. Most azonban azt kell megtanulnia, hogyan őrizze meg ezt a köteléket úgy, hogy többé nem tudja felhívni a bátyját, nem oszthatja meg vele a mindennapok apró eseményeit, és nem fordulhat hozzá személyesen.