„Szívünk leírhatatlanul összetört...” – Cindy Crawford megtörte a csendet fia haláláról

Cindy Crawford végre megtörte hallgatását fia elvesztéséről. A szupermodell közel egy hónapig nem szólalt meg nyilvánosan Presley Gerber haláláról, most azonban ő is és lánya, Kaia Gerber is egy szívszorító bejegyzést tett közzé, amelyben megható módón búcsúztak el a 27 éves férfitől.
Cindy Crawford és férje, Rande Gerber szeptember 20-án veszítették el fiukat, Presley Gerbert. A szupermodell hosszú hallgatás után, egy hónappal később osztott meg egy megható bejegyzést a közösségi oldalán, amelyben férjével és lányával, Kaia Gerberrel együtt emlékezett meg a fiatal férfiról. Cindy Crawford Instagram-oldalán egy fekete-fehér képet tett közzé Presley Gerberről, amelyhez érzéseit is megosztotta a világgal.
Szívünk leírhatatlanul összetört, hogy elvesztettük szeretett fiunkat és testvérünket. Nagy áldásnak tartjuk, hogy Presley 27 éven át része volt az életünknek. Ő egy kedves, gyönyörű lélek volt, aki szeretett és akit szerettek – most és mindörökké. Nagyon büszkék vagyunk arra, ahogyan ő jelen volt a világban: a kedvességével és sebezhetőségével együtt. Hálásak vagyunk a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit oly sokan nyújtottak, akik ismerik és szeretik a családunkat, sőt még azok is, akik idegenek, de osztoznak a fájdalmunkban. Amíg újra nem találkozunk, édes fiunk, örökké szeretünk, anya, apa és Kaia.🪽
A bejegyzést Cindy Crawford férje, Rande Gerber is megosztotta.
Cindy Crawford Instagram-bejegyzése után lánya is követte édesanyja példáját, és egy hosszú, személyes vallomásban idézte fel bátyjához fűződő kapcsolatát. Kaia Gerber Instagram-oldalán osztott meg egy gyerekkori videót és egy régi fényképet, amelyen testvérével látható. A fiatal modell bevallotta, hogy nem találja a megfelelő szavakat a veszteségére. Úgy fogalmazott, korábban azt hitte, a nyelv képes lehet megmagyarázni a gyászt, most azonban úgy érzi, semmilyen mondat nem adhatja vissza azt, amit átél. Azt is elárulta, hogy könyvekben keresett válaszokat, de nem talált olyasmit, ami enyhíthetné a fájdalmát. Bátyja testvérének lenni pedig mindig az egyik legfontosabb része volt az identitásának. Már születésétől fogva szerette Presley-t, és ez a szeretet egész életén át elkíséri majd. Most azonban azt kell megtanulnia, hogyan őrizze meg ezt a köteléket úgy, hogy többé nem tudja felhívni a bátyját, nem oszthatja meg vele a mindennapok apró eseményeit, és nem fordulhat hozzá személyesen.
Cindy Crawford fia szeptember 20-án halt meg, 27 éves korában, egy Santa Monica-ban található rehabilitációs intézményben. A hatóságok vizsgálata továbbra is folyamatban van, így egyelőre nincs hivatalos állásfoglalás Presley Gerber halálával kapcsolatban. És bár a sajtóban felmerült a feltételezett túladagolás lehetősége, a vizsgálat lezárásáig ezt nem lehet bizonyított tényként kezelni. A család a tragédia után a magánéletük tiszteletben tartását kérték, ez volt az első alkalom, hogy megszólaltak ez ügyben.
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