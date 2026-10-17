"Hazudj, vagy megöllek!" - hamis vallomásra kényszerítette lányát az anya

Gyermekbántalmazás miatt kell bíróság elé állnia a 40 éves Amy Rinklernek: a Missouri állambeli anya egy felügyeleti jogi vita közepette arra kényszerítette a lányát, hogy hamis vádakkal illesse az édesapját, "máskülönben megöli". A letartóztatási nyilatkozat szerint az állítólagos bántalmazás 2024 és 2026 között zajlott.

Hazugságra kényszerítette lányát az erőszakos anya / Fotó: magnific.com (Képünk illusztráció)

Hazugságra kényszerítette lányát az erőszakos anya

Az Aurora-i Rendőrkapitányság idén áprilisban indított nyomozást , miután bejelentést kaptak gyermekbántalmazásról. A lány ekkor elmondta a rendőröknek, nem érzi magát biztonságban az anyja házában, miután Rinkler állítólag azzal fenyegette, hogy megöli őt. Azt is elárulta, a nő arra kényszerítette, mondja azt a nyomozóknak, hogy az édesapja ütötte, rúgta és szidalmazta, ami azonban nem volt igaz. Ironikus módon pont az anya volt az, aki rendszeresen bántalmazta a gyerekét, leszidta és butának nevezte, mialatt hamis ​​vallomásokat adott át neki, amelyeket késő este vagy a hétvégén írt le egy mappába, és megütötte, ha a lány hibákat követett el ezeknek a vallomásoknak a begyakorlása során.

A kihallgatást végző rendőrök elmondása szerint a lány borzasztó érzelmi állapotban volt: végig lehajtotta a fejét, nem létesített szemkontaktust, nem beszélt, és nem hagyta, hogy hozzáérjenek. A nyomozók áttekintették a lány és a nővére korábbi felügyeleti eljárásainak iratait is, mialatt a bíróság aggályokat fogalmazott meg a gyermekek vallomásai közötti hasonlóságok és az anyjuk befolyásának mértéke miatt.

Rinkler a hírek szerint tagadta, hogy megfenyegette és hamis vallomástételre kényszerítette volna a lányát, ennek ellenére a napokban a Lawrence Megyei Börtönbe zárták, ahol jelenleg is óvadék nélkül tartják fogva. A soron következő tárgyalását október 19-re tűzték ki - írja a Law & Crime.

'Lie or be killed': Mother coached daughter to make false abuse allegations against father, forced her to 'rehearse' statements until she got them right, cops say https://t.co/cFiFTdXc8A — Law & Crime (@lawcrimenews) October 11, 2026

Mindeközben 14 hónap börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki egy részeg dühroham során megütötte a mindössze 26 napos kisfiát. A vádlott eleinte tagadta a felelősségét, végül azonban beismerte: valójában egy másik emberre támadt rá, aki éppen a karjaiban tartotta a csecsemőt. A részleteket ITT lehet elolvasni!



