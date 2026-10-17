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"Hazudj, vagy megöllek!" - hamis vallomásra kényszerítette lányát az anya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bántalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 17. 08:00
anyavallomáscsaládon belüli erőszak
Az erőszaktól sem riadt vissza a lányával szemben egy Missouri állambeli nő, Amy Rinkler, egy elfajult felügyeleti jogi vita közepette. Az Aurora-i Rendőrkapitányság idén áprilisban indított nyomozást , miután bejelentést kaptak gyermekbántalmazásról: Rinkler lánya ekkor elmondta, nem érzi magát biztonságban az anyjánál, miután a nő azzal fenyegette, hogy megöli őt. Az is kiderült, hogy az anya arra kényszerítette a lányt, hogy hamisan gyermekbántalmazással vádolja meg az apját, mialatt újra és újra megütötte, amennyiben hibázott a vallomásában. A nő jelenleg óvadék nélkül börtönben ül.
H. A.
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Gyermekbántalmazás miatt kell bíróság elé állnia a 40 éves Amy Rinklernek: a Missouri állambeli anya egy felügyeleti jogi vita közepette arra kényszerítette a lányát, hogy hamis vádakkal illesse az édesapját, "máskülönben megöli". A letartóztatási nyilatkozat szerint az állítólagos bántalmazás 2024 és 2026 között zajlott.

bíróság, tárgyalás, ítélet
Hazugságra kényszerítette lányát az erőszakos anya / Fotó: magnific.com (Képünk illusztráció)

Hazugságra kényszerítette lányát az erőszakos anya

Az Aurora-i Rendőrkapitányság  idén áprilisban indított nyomozást , miután bejelentést kaptak gyermekbántalmazásról. A lány ekkor elmondta a rendőröknek, nem érzi magát biztonságban az anyja házában, miután Rinkler állítólag azzal fenyegette, hogy megöli őt. Azt is elárulta, a nő arra kényszerítette, mondja azt a nyomozóknak, hogy az édesapja ütötte, rúgta és szidalmazta, ami azonban nem volt igaz. Ironikus módon pont az anya volt az, aki rendszeresen bántalmazta a gyerekét, leszidta és butának nevezte, mialatt hamis ​​vallomásokat adott át neki, amelyeket késő este vagy a hétvégén írt le egy mappába, és megütötte, ha a lány hibákat követett el ezeknek a vallomásoknak a begyakorlása során.

A kihallgatást végző rendőrök elmondása szerint a lány borzasztó érzelmi állapotban volt: végig lehajtotta a fejét, nem létesített szemkontaktust, nem beszélt, és nem hagyta, hogy hozzáérjenek. A nyomozók áttekintették a lány és a nővére korábbi felügyeleti eljárásainak iratait is, mialatt a bíróság aggályokat fogalmazott meg a gyermekek vallomásai közötti hasonlóságok és az anyjuk befolyásának mértéke miatt.

Rinkler a hírek szerint tagadta, hogy megfenyegette és hamis vallomástételre kényszerítette volna a lányát, ennek ellenére a napokban a Lawrence Megyei Börtönbe zárták, ahol jelenleg is óvadék nélkül tartják fogva. A soron következő tárgyalását október 19-re tűzték ki - írja a Law & Crime.

Mindeközben 14 hónap börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki egy részeg dühroham során megütötte a mindössze 26 napos kisfiát. A vádlott eleinte tagadta a felelősségét, végül azonban beismerte: valójában egy másik emberre támadt rá, aki éppen a karjaiban tartotta a csecsemőt. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 


 

 

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