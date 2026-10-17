A tantra segítségével akart új életet kezdeni Ildikó, de kis híján beleőrült a spirituális ébredésbe

A tantrikus gyakorlatok során Ildikó olyan intenzív, összeolvadásszerű élményt tapasztalt, amelyet spirituális ébredésként értelmezett.

A férfi iránt érzett elsöprő szerelem viszonzatlan maradt, az ikerlángba vetett hite pedig tovább mélyítette az érzelmi válságát.

Története felveti a kérdést: hol húzódik a határ a spirituális élmény, az önismeret és az érzelmi függőség között?

Úgy érezte, megtalálta a másik felét, az „ikerlángját”, de az eszményi kapcsolódást hamarosan olyan lelki megpróbáltatások követték, amelyek teljesen felőrölték az idegrendszerét. A tantra magas szintű gyakorlása tényleg előidézhet olyan tudatállapotot, amelyben megszűnnek az én határai, és a két ember energetikailag, lelkileg egyetlen egységben olvadhat össze? Ildikó sztorija láthatóvá teszi, hogy egy elsöprő erejű élmény olyan káprázatot is teremthet, amiből szinte lehetetlenség kiszabadulni − a spirituális megvilágosodás és az érzelmi függőség közötti határmezsgye ugyanis meglehetősen vékony.

A tantra lényege az élet teljes megélése, az energiák átalakítása és az önmegvalósítás.

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A tantra varázslatos világában találta meg az elveszettnek hitt nőiességét

A negyvenhárom éves Ildikó több, mint egy évvel a válása után is képtelen volt érzelmileg megnyílni. Úgy fogalmazott, hogy elveszítette a szerelembe és társkapcsolatokba vetett hitét – ezen felül a sérült nőiessége miatt a testi közelségétől is idegenkedett. Egy barátnője hosszas unszolására ellátogatott egy tantrikus klubba, ahol a szexuális energiák felébresztése mellett az önismeretre, a tudatos légzésre és a szellemi harmonizálására helyezik a hangsúlyt. Azt remélte, ez majd segít újra megtalálnia önmagát, és kapcsolódnia a külvilággal.

A csoportvezető kijelölt számára egy gyakorlópartnert, Henriket, a szintén elvált, hasonló cipőben járó 48 éves férfit. Ildikó legnagyobb meglepetésére a partnere közelsége egyáltalán nem zavarta őt, sőt, különösképpen kellemesnek találta.

„Úgy éreztem, mintha már ezer éve ismertem volna. Nem volt bennem semmiféle szorongás, sem pedig gátlás, pedig akkoriban sokszor még egy baráti öleléstől is összerezzentem" – mesélte a nő.