Bezzeg a mi időnkben: 5 dolog, amit a mai szülők el sem hinnének, mi mégis túléltük

Biciklizés, egész napos csavargás és önfeledt játék a barátokkal – így teltek régen a nyári napok.

Vezetékes telefon, régi mesék és a nagymama kamrájának finomságai: apró örömök, amelyekre ma is szívesen emlékezünk.

Vajon mit tanulhatnak a mai gyerekek a régi időkből?

Nem arról van szó, hogy minden régi módszer jobb volt, inkább arról, hogy a túlzott féltés helyett érdemes lehet teret adni a biztonságos próbálkozásoknak. A retró gyerekkor megtanította a szülőket arra, hogy az önbizalom nem attól alakul ki, hogy soha semmi rossz nem történik a gyerkőcökkel, hanem attól, hogy megtanulják kezelni a kisebb nehézségeket.

Retró gyerekkor: a szülőkkel való kapcsolattartás kimerült annyiban, hogy kikiabáltak az ablakon, ha kész volt a vacsora. Forrás: 123RF

Retró gyerekkor: 5 dolog, amit a mai szülők el sem hinnének, mi mégis túléltük

A retró gyerekkor − ha fogalmazhatunk így − egészen más szabályok szerint működött: nem volt minden pillanatról fénykép, nem érkezett percenként telefonhívás, és a szülők sem feltétlenül tudták, merre járunk éppen. Mégis felnőttünk, méghozzá olyan történetekkel a tarsolyunkban, amelyeket a mai szülők valószínűleg egyszerre hallgatnának mosolyogva és a fejüket csóválva. Nézzük, mi volt az az 5 dolog, amely a mi gyerekkorunkban teljesen hétköznapinak számított.

1. A biciklizéshez nem kellett teljes védőfelszerelés

Ha előkerült a bicikli, kezdődhetett a kaland, igaz, a térdünk gyakran úgy nézett ki, mintha egy kisebb háborúból tértünk volna haza.

Ma már pontosan tudjuk, mennyire fontos a megfelelő védőfelszerelés, és nem is érdemes romantikusan tekinteni a régi balesetekre.

Arra viszont jólesik emlékezni, milyen felszabadító érzés volt száguldani az utcán, versenyezni a barátokkal, és büszkén hazatolni a biciklit.

2. A játszótéren nem a telefonunkat néztük, hanem egymást

A mai gyerekek számára a digitális világ már természetes közeg. A mi időnkben a szórakozás többnyire azt jelentette, hogy együtt megbeszéltük és kitaláltuk, mit szeretnénk játszani. Nem kellett hozzá alkalmazás, internetkapcsolat vagy feltöltött akkumulátor. Fogócskáztunk, bújócskáztunk, ugróiskoláztunk, a hintán pedig olyan mutatványokat próbáltunk ki, amelyektől ma sok szülőnek felszaladna a szemöldöke.

A közös játék közben észrevétlenül tanultunk meg alkalmazkodni, veszíteni, kibékülni és együttműködni.

Talán nem minden volt biztonságos vagy követendő, de a személyes kapcsolatok és a szabad játék élménye ma is ugyanolyan értékes.