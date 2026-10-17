Elképesztő vallomást tett álmairól a Sztárban Sztár nagy esélyese, Dr. Mátyás

Dani Mátyás – vagy ahogy a fiatal generáció a TikTokról ismeri: Dr. Mátyás – Az ének iskolájában elért sikere után a tanulásra összpontosított. A Sztárban Sztár versenyzőjének dok­to­ri titulusa abszolút valódi, ugyanis bármennyire tehetségesnek tartották, ő mindenképpen szeretett volna egy civil szakmát is, így elvégezte a jogi egyetemet.

A Sztárban Sztár 2026 versenyzői közül Dr. Mátyás Csepregi Éva is volt már a színpadon

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

A Sztárban Sztár esélyese színész kar lenni

A népszerű műsor zsűrijét hétről hétre elkápráztatja a produkciójával Dr. Mátyás, aki zseniálisan alakította Shakirát, Szikora Robit és Csepregi Évát is. A Sztárban Sztár tehetséges énekese nem is titkolja, újból beleszeretett a színpadba, a színpadi jelenlétbe.

„Színész szeretnék lenni, elvarázsol ez a világ” – kezdte lelkesen a hot! magazinnak Matyi, aki megkapta a Neoton énekesnőjének a kalapját.

Gyermekkoromban játszottam több darabban is, majd jött Az ének iskolája, de mindenképpen szerettem volna egy olyan szakmát is, amihez később bármikor nyúlhatok. Elvégeztem a jogi egyetemet, az éneklést pedig hosszabb időre hanyagoltam. Most már azonban jöhetnek az álmok, pontosabban már el is kezdtem élni az álmaimat, úgyhogy ne ébresszetek fel! Nagyon hiányzott az éneklés; jókor jött a műsor, mert remek lehetőség arra, hogy megmutassam magam és azt, hogy mit tudok. Minden pillanatát élvezem, nemcsak az előadást, hanem a próbákat is. Komolyan veszem a próbákat, rengeteget gyakorlok, véletlenül se szeretném egyik pro­duk­ció­nál sem, hogy paródia legyen.

A befektetett munka pedig meghozta a gyümölcsét: Stohl Andrásék szórják neki a maximális pontokat, és – a szavazatok és a kommentek alapján – a nézők is odáig vannak érte.

„Rengeteg kedves kommentet kapok; volt, hogy otthon pityeregtem, amikor olvasgattam őket, mert elárasztott a szeretet. Jólesik ez a fajta visszaigazolás, hogy akkor van itt keresnivalóm. Amikor kiderült, hogy kik lesznek a versenytársak, megijedtem: a leggyengébbnek gondoltam magam. Fantasztikus énekesek, előadók vannak a mezőnyben! Ráadásul mind nagyon kedvesek, amit a nézők talán nem látnak, de mi a kulisszák mögött együtt vagyunk, biztatjuk és támogatjuk egymást. Így számomra nem a felkészülés vagy az utánzás a műsor legnehezebb része, hanem a kiesés, mert annyira megszerettük egymást, hogy mindig nagyon fáj, amikor valaki kiesik a műsorból.”