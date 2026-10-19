JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nikó ránk néz, aztán vége van, annyi volt” – a Sztárban Sztár versenyzői alig bírták nevetés nélkül a közös produkciót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sztárban sztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 19. 20:00
Baby Sistersátalakulás
Brasch Bence, Takács Nikolas és Dr. Mátyás Baby Sisters produkciója mindent vitt a vasárnap esti adásban, de vajon ők maguk, hogyan bírták ki ezeket a pillanatokat nevetés nélkül? Nos, nehezen… A Sztárban Sztár szereplői most erről vallottak.
Balla Nikolett
A szerző cikkei

A Sztárban Sztár 2026-os évadában is eljutottunk abba a szakaszba, amikor a versenyzőknek már nem csak egy produkcióval kell készülnie, így tegnap a még versenyben lévők az egyéni átalakulások mellett – Tilla szavaival élve – két csoportos foglalkozást is bemutattak. Míg Tóth Abigél, Ádám Szofi, Gudics Máté és Kovács Áron a Shygyst idézték meg a színpadon, addig Takács Nikolas, Dr. Mátyás és Brasch Bence a Baby Sistersként léptek fel. Természetesen mindkét produkció igazán szürreálisra és viccesre sikerült, amiknél csaknem még a versenyzők is elnevették magukat. A „szexi” énekesnőkként hódító srácok most a Borsnak meséltek erről a cseppet sem könnyű helyzetről. 

Dr. Mátyás, Brasch Bence és Takács Nikolas a Sztárban Sztár közönségkedvencei.
A Sztárban Sztár 5. adásában már csoportos produkciókat is láthattunk, a Baby Sisterst három férfi énekes alakította (Fotó: Ladóczki Balázs)

A fiú trió minden tagja egy igazán nehéz, de elképesztően minőségi produkcióval állt színpadra, ugyanis Takács Nikolas Rátonyi Róbert, Dr. Mátyás Damiano David, még Brasch Bence Presser Gábor bőrébe bújt, utóbbié ráadásul az utolsó egyéni produkció volt, ami után cseppet sem volt könnyű azonnal a Baby Sisters tagjainak egyikévé átszellemülnie. 

Őszintén, most picit nehéz volt átkapcsolni, pedig hamar kapcsol az agyam, mert az ember csinál valamit, és azt így szeretné megélni, de nem tudod. Ráadásul nekem most a sminkeseknek külön egy hatalmas gratula, mert rettentő gyors volt ez az egész átalakulás. Leszedték a maszkot, a szőrt meg mindent, és utána még hagytak is egy 3 percet, hogy átnézzük a koreográfiát 

– mesélte Bence.

„De ez egy óriási buli, szóval csak azt terveztük a srácokkal, hogy érezzük jól magunkat” – tette még hozzá. „Ez a produkció a szórakoztatásról szólt, és ahogy láttuk, ez sikerült is” – jelentette ki Dr. Mátyás is. 

A három énekes szexi énekesnőként próbált csábítani.
Dr. Mátyás, Takács Nikolas és Brasch Bence szinte alig bírtak komolyak maradni a produkció közben (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Sztárban Sztár adásgyőztese mellbedobással vitt mindent

Bár a hármas minden tagjának külseje mondhatni leírhatatlan volt, de Takács Nikolas még a többieken is túltett az óriási műmellekkel, amiket a maszkmesterek megálmodtak neki. De még ennek ellenére is – vagy éppen ezért – sikerült megszereznie az adásgyőzelmet. Bár társainak okozott néhány igen embert próbáló pillanatot a színpadon.

Én éppen azért igyekeztem nagyon komolyan venni, mert ha van egy kis hiba, a Nikó ránk néz, aztán vége van, annyi volt

 – vallotta be Bence.

„De nagyon jól esik, hogy az emberek vevők ránk, mert azért ez már súrolta nagyon a határokat, sőt talán már a karcoláson is túl van” – mondta Nikolas.

Szerintem bőven túllépte

 – szúrta közbe Matyi.

„Igen, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ennyire szerették, amit csináltunk. És persze nagyon sok munka van benne, de nem csak nekünk, hanem a profi csapat részéről is” – folytatta Nikolas. 

Takács Nikolas eddig minden héten maximális pontszámot kapott.
Takács Nikolas igyekezett a "melleivel" bezsebelni néhány extra szavazatot, és úgy tűnik, sikerült is, hiszen már másodszor lett adásgyőztes a Sztárban Sztár 12. évadában (Fotó: Ladóczki Balázs)

A srácokat igazán összehozta ez a produkció

A szórakoztatás mellett a fiúkat össze is kovácsolta a közös munka, ami mindannyiuk szerint rengeteget segített abban, hogy ez ennyire jól sikerült.

„Nekem nagyon jó élmény volt, és most már tényleg ők állnak hozzám a legközelebb, szóval ezt az Isten is így akarta” – árulta el Matyi.

„Jó a kémia, működik” – tette hozzá félig viccelődve Nikolas.

Nagyon jó együtt dolgozni, abszolút gördülékenyen ment a közös munka, nagyon hasonló a humorunk, és hát szerelmes vagyok a tehetségükbe 

– értett egyet Bence is. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu