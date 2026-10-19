„Nikó ránk néz, aztán vége van, annyi volt” – a Sztárban Sztár versenyzői alig bírták nevetés nélkül a közös produkciót

A Sztárban Sztár 2026-os évadában is eljutottunk abba a szakaszba, amikor a versenyzőknek már nem csak egy produkcióval kell készülnie, így tegnap a még versenyben lévők az egyéni átalakulások mellett – Tilla szavaival élve – két csoportos foglalkozást is bemutattak. Míg Tóth Abigél, Ádám Szofi, Gudics Máté és Kovács Áron a Shygyst idézték meg a színpadon, addig Takács Nikolas, Dr. Mátyás és Brasch Bence a Baby Sistersként léptek fel. Természetesen mindkét produkció igazán szürreálisra és viccesre sikerült, amiknél csaknem még a versenyzők is elnevették magukat. A „szexi” énekesnőkként hódító srácok most a Borsnak meséltek erről a cseppet sem könnyű helyzetről.

A Sztárban Sztár 5. adásában már csoportos produkciókat is láthattunk, a Baby Sisterst három férfi énekes alakította (Fotó: Ladóczki Balázs)

A fiú trió minden tagja egy igazán nehéz, de elképesztően minőségi produkcióval állt színpadra, ugyanis Takács Nikolas Rátonyi Róbert, Dr. Mátyás Damiano David, még Brasch Bence Presser Gábor bőrébe bújt, utóbbié ráadásul az utolsó egyéni produkció volt, ami után cseppet sem volt könnyű azonnal a Baby Sisters tagjainak egyikévé átszellemülnie.

Őszintén, most picit nehéz volt átkapcsolni, pedig hamar kapcsol az agyam, mert az ember csinál valamit, és azt így szeretné megélni, de nem tudod. Ráadásul nekem most a sminkeseknek külön egy hatalmas gratula, mert rettentő gyors volt ez az egész átalakulás. Leszedték a maszkot, a szőrt meg mindent, és utána még hagytak is egy 3 percet, hogy átnézzük a koreográfiát

– mesélte Bence.

„De ez egy óriási buli, szóval csak azt terveztük a srácokkal, hogy érezzük jól magunkat” – tette még hozzá. „Ez a produkció a szórakoztatásról szólt, és ahogy láttuk, ez sikerült is” – jelentette ki Dr. Mátyás is.

Dr. Mátyás, Takács Nikolas és Brasch Bence szinte alig bírtak komolyak maradni a produkció közben (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Sztárban Sztár adásgyőztese mellbedobással vitt mindent

Bár a hármas minden tagjának külseje mondhatni leírhatatlan volt, de Takács Nikolas még a többieken is túltett az óriási műmellekkel, amiket a maszkmesterek megálmodtak neki. De még ennek ellenére is – vagy éppen ezért – sikerült megszereznie az adásgyőzelmet. Bár társainak okozott néhány igen embert próbáló pillanatot a színpadon.

Én éppen azért igyekeztem nagyon komolyan venni, mert ha van egy kis hiba, a Nikó ránk néz, aztán vége van, annyi volt

– vallotta be Bence.