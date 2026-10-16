Kiengedték a kórházból, majd ismét infúzióra került Sáfrány Emese

Nem éppen a tervek szerint alakult Sáfrány Emese egyiptomi nyaralása, aki két napot volt kénytelen kórházban tölteni súlyos rosszullét miatt: magas lázzal, drasztikus vérnyomáseséssel és szédüléssel küzdött. A légtornász-festőművész a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kórházban többféle kezelést is kapott, ám egyelőre ő maga sem tudja pontosan, mi állhatott a tünetek hátterében. Végül két nappal később Emese saját felelősségére elhagyta az intézményt, így jelenleg már a szállodájában lábadozik, mielőtt hazautazna Magyarországra.

Infúzióra került Sáfrány Emese / Fotó: hot! magazin/ TV2

Infúzióra került Sáfrány Emese

A légtornász nemrég a 24 óráig elérhető Instagram-történetében mutatta meg, hogy a hotelben ismét infúziós kezelésnek vetette alá magát.

Egy kis ráadás a hotelben

- jegyezte meg, egy fotó kíséretében.

Emese egyébként korábban elárulta, azért hagyta el a kórházat, mivel a kisfia, Nolen már nagyon várt rá.

48 órát töltöttem a kórházban, és bár nem mondom, hogy teljesen jól vagyok, ma reggel én kértem, hogy eljöhessek. Nolen már nagyon várt rám, én pedig alig vártam, hogy újra vele legyek

- írta a légtornász, aki következetes szülőnek tartja magát.

Nagyon következetes szülőnek tartom magam, szerintem ez az első és legfontosabb, de mindemellett laza is vagyok. Például kifejezetten tudatosan arra nevelem, hogy mindent osszon meg velem, bármilyen érzés is kavarog benne. Ha esetleg valami csínytevést követett el, inkább mondja el; én mindig értékelem az őszinteséget. Nyilván ilyenkor elmagyarázom neki, hogy mit miért nem szabad, miért nem jó vagy éppen miért veszélyes, de mindenképpen megdicsérem azért, mert bátran el merte mondani, még akkor is, ha előtte esetleg tartott a leszidástól

- nyilatkozta a közelmúltban Sáfrány Emese.

