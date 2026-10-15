Négy ember is távozik ma A Kísértés szigetéről!

Hiába a kísértő lányok elsöprő sikere a műsorban, kettőjüknek így is el kell hagynia a mai napon a szigetet. A Kísértés párjai nem is sejtették először, hogy mi fog történni. A döntés előtt mindenki választ maga mellé egy-egy randipartnert, akivel a következő napon szeretnének jobban megismerkedni. Ezek után Kasza Tibi drámai bejelentést tesz, amin nemcsak a párok tagjai, hanem a kísértők is ledöbbennek.

A Kísértés 2026-os évadában a kísértő lányok közül ketten már a negyedik napon távoznak (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés sztárjainak nehéz döntést kellett hozniuk

Amikor kialakulnak a fiúknál és a lányoknál is a randipartnerek, akkor még azok a kísértők, akiket senki nem választ, semmit nem sejtve mosolyognak, azonban Kasza Tibi monológja után már nem olyan nagy az öröm a négyfős csapatokban.

Ne csüggedjenek azok a kísértők sem, akik most nem lettek kiválasztva. Biztos, hogy lesz még alkalmatok velük randevúra menni. Kivéve, ha az élet másképp dönt. Ugyanis most jön egy drámai fordulat, ami azt gondolom, hogy nagyon szíven fog ütni mindenkit. A mai napon hoznotok kell egy döntést. Ez pedig az lesz, hogy két kísértőnek el kell hagynia a villát és a kísértés szigetét. Arra kérek mindenkit, hogy jól gondolja át és a két legtöbb szavazatot kapó kísértő, a mai napon távozik a játékból

– szólt a párok tagjaihoz a TV2 műsorvezetője.

A kísértő fiúk sem ússzák meg a búcsú pillanatát (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés mai adásából minden kiderül

A döntés nem egyszerű, mivel nem volt sok idejük megismerkedni mindenkivel a párosoknak. Azonban a gyors kiesés azt is mutatja, hogy a kísértők élete sem egyszerű, mivel alig négy nap alatt kellett mindenkivel olyan kapcsolatot kialakítani, hogy ne rá voksoljanak a többiek.