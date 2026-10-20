Kenéz Nóra harminc éves lett: „Meg kellett érnem ahhoz, hogy képes legyek elengedni”

Kenéz Nóra egy cseppet sem pánikolt be a bűvös harmadik iksztől, sőt alig várta, hogy átlépje ezt a kerek mérföldkövet.

Kenéz Nóra már nem foglalkozik mások véleményével (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Kenéz Nóra izgatottan várta születésnapját

Nagyon vártam a harmincadik születésnapomat! Már huszonnyolc éves korom óta felfelé kerekítettem, hiszen szerintem ez a legszebb időszak az ember életében. Ilyenkor ugyanis anyagilag már jóval több mindent engedhetünk meg magunknak, plusz a legjobb formánkban vagyunk

– kezdte a hot!-nak.

A kora előrehaladtával az önismeretben is rengeteget fejlődött, ami a gondolkodásmódjára is hatással volt.

„Régebben azt hittem, hogy mindent tudok, de visszatekintve látom, hogy ez egyáltalán nem így volt. A korommal együtt változott a gondolkodásmódom is: ég és föld, ahogyan most látom a világot. Meg kellett érnem ahhoz, hogy képes legyek elengedni, már egyáltalán nem érdekel mások véleménye. Ha a húszas éveim elején szerepelek egy olyan műsorban, mint a Farm VIP, akkor a negatív kommentek megviseltek volna, ma viszont már leperegnek rólam. Ha kapok egy építő jellegű kritikát, azt átgondolom, de a rosszindulatú megjegyzésekkel egyáltalán nem foglalkozom.”

Nóri nagyon élvezte a Farm VIP-t (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A sok fizikai kihívás mellett a szeretteitől való elszakadás is nehéz volt a szépségkirálynő számára.

Lelkileg megterhelő volt távol lenni a családomtól és a férjemtől. Rendkívül szoros a kapcsolatunk, négyen vagyunk testvérek, úgyhogy megviselt a hiányuk. Ugyanakkor szerintem azoknak volt sokkal nehezebb, akik otthon maradtak. A férjemnek például abból a szempontból volt furcsább, hogy ő benne maradt a megszokott hétköznapokban, csak éppen én hiányoztam mellőle. Én viszont játékban voltam, ahol a nap huszonnégy órájában pörögtek az események, így nem igazán volt időm azon rágódni, hogy mi lehet otthon

– emlékezett vissza.

A tanyasi kaland során nemcsak életre szóló élményekkel, hanem egy értékes barátsággal is gazdagodott Simor Olivér személyében.

„Olivér igazi támasz volt számomra. Nagyon hálás vagyok neki, hiszen ha nincs mellettem egy bizalmas, akivel ráadásul egy hullámhosszon mozgunk, nem biztos, hogy kibírtam volna ezt a nyomást. Egy nagyon mély barátság szövődött közöttünk, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Mindent meg tudtunk beszélni egymással, a köztünk lévő bizalom pedig teljesen kölcsönös volt.”