Hajdú Péter Monique Covetről: Ő egy áldozat, aki egyben győztes is, hiszen él

Hajdú Péter nem a szexszimbólumot látja Monique Covetben

Bors: Nem furcsa valakivel eltölteni egy napot, akinek szó szerint minden porcikáját ismeri a világ és persze te is? Könnyű ettől a ténytől elvonatkoztatni?

Hajdú Péter: Nem. Minden esetben, így Monique Covet esetében is a témára koncentráltam. Nála persze adott, hogy anno egy olyan pályán mozgott, amiben finoman szólva is kijárulékozott országnak, sőt ténylegesen a világnak, de éppen ettől válnak még izgalmasabbá számomra a kérdések.”

Ki is ő valójában és mit takargatott azzal, hogy mindent megmutatott?

„Vele beszélgetni valódi szakmai kihívás.”

Bors: Monique Covet évtizedeken át a férfiak fantáziájának egyik főszereplője volt. Te mit láttál meg benne a kamerák előtt és mögött: a szexszimbólumot, a provokatív nőt vagy egy egészen más személyiséget, akire nem számítottál?

H. P.: Ha valamit nem láttam most benne, az éppen a szexszimbólum. De nem is ezt kerestem, hiszen az mégiscsak egy ténykérdés, aminek egy mélyinterjúban nincs valódi szerepe, hiszen éppen ez az, amit mindenki láthat még ma is. Monique Covet egy csinos nő, akit a gyermekkori szenvedései nagyon sokáig meghatároztak. Rendkívül érdekes ugyanakkor, ahogyan kirajzolódik az életútja. Egy felnőttfilmes szupersztárból vált érett nővé, aki képes volt a javára fordítani minden nehézségét, amivel szembe kellett néznie élete során. Ezt a tapasztalatát pedig egyfajta tanácsadóként állítja most mások szolgálatába, ami nemcsak hasznos lehet, hanem dicséretes is. Remek példája annak, hogyan kell limonádét csinálni a citromból, citromokból, amit az élet ad.”