Vasvári Vivien emiatt nem bánja, ha kritizálják: „Sosem voltam a mindenkinek megfelelni akaró típus"

Vasvári Vivien Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban is megmutatja, hogy nem fél felvállalni önmagát. A luxusfeleségként ismert médiaszemélyiség sosem tartozott azok közé, akik mindenáron meg akarnak felelni mások elvárásainak, és úgy tűnik, a televíziós szereplését is pontosan ilyen hozzáállással éli meg. Nem zavarja, ha valaki kritizálja, sőt, kifejezetten szórakoztatónak találja, amikor viszontlátja saját magát a képernyőn.

Vasvári Vivien Az Árulókban nem akarja megjátszani magát (Fotó: KATONA LASZLO /RTL)

Az Árulók szereplője jókat szokott nevetni saját magán

Vasvári Vivien a 24 órán át elérhető Instagram-történetében árulta el, hogyan éli meg a műsorral járó figyelmet, és mit gondol arról, amikor az emberek róla beszélnek. Szavaiból kiderült: számára az a legfontosabb, hogy önazonos maradjon, és ne akarjon mindenkinek megfelelni. Az influenszer bevallotta, hogy egyáltalán nem feszeng, amikor a képernyőn látja viszont magát. Saját beszólásain és arckifejezésein is képes jókat nevetni, és pontosan tudja, hogy olykor a humora vagy a szókimondása másokból is erős reakciókat válthat ki.

„Nagyon is imádom magamat visszanézni! Sőt, minden egyes hülyeségemen, beszólásomon és arckifejezésemen képes vagyok saját magam is szakadni! Aki ismer, pontosan tudja, hogy milyen vagyok, sosem voltam a mindenkinek megfelelni akaró típus. Szeretem a polgárpukkasztást, a humort, és néha bizony azt is, ha egy-egy mondatom után megáll a levegő.”

Vasvári Vivien szereti, ha beszélnek róla (Fotó: KATONA LASZLO/RTL)

Az Árulók 2026-os évadában Vasvári Vivien is gyilkos

Vasvári Vivien szerint egy szereplés akkor igazán emlékezetes, ha reakciókat vált ki az emberekből. Nem várja el, hogy mindenki kedvelje, és azt sem bánja, ha valaki nem ért egyet vele. Úgy gondolja, a közöny sokkal rosszabb, mint az, ha valakinek markáns véleménye van róla.