Véget ér a négy csillagjegy kihasználása: túl sokáig manipulálták és vezették meg őket – ami sok, az sok!

Ez a 4 csillagjegy bekeményít: elegük lett abból, hogy folyton kihasználják őket. Fotó: Sudarat Thaneerat / Shutterstock

Ez 4 csillagjegy bekeményít

1. Kos

Mielőtt bármilyen elköteleződést vállalnál, állj meg egy pillanatra. Fontos döntést kell hoznod az egyik kapcsolatodban, és ez egy olyan elköteleződést fog érinteni, ami egy ideje már téma a mindennapokban. A partnered lehet felhozza az összeköltözés ötletét, vagy egy alakuló kapcsolat hirtelen hivatalossá válhat - mindezek ellenére nem szabad mindenre igent mondani.

Mielőtt bármilyen nagy lépést tennél, győződj meg róla, hogy egyetértetek. A Szaturnusz a jegyedben van, ami önbizalmat ad ahhoz, hogy kiállj magadért. Jelenleg nem vagy hajlandó kompromisszumot kötni, és ez így is van rendjén.

2. Mérleg

Túl sokáig háttérbe szorítottad magad és a saját szükségleteidet. Itt az ideje a változásnak, de légy óvatos: nem mindenkinek fog tetszeni. Figyelj oda, hogy ki az, mert valószínűleg kihasznált téged.

Ne add fel, itt az ideje, hogy kiállj magadért. Lehet, hogy ki kell vágnod valakit az életedből, de ezzel helyet adsz olyan embereknek, akik úgy bánnak veled, ahogy megérdemled. A következő hetekben lehetőséged lesz egy új, életre szóló baráttal találkozni, vagy újra kapcsolatba lépni valakivel.

3. Skorpió

A munkahelyi kihasználás túl gyakori, de ezt nem kell egyszerűen elfogadnod. Ha alulfizetnek vagy túlterhelnek, itt az ideje változtatni. Van valami jobb odakint, és az univerzum segíteni fog neked megtalálni.

Eleinte tartsd meg a terveidet magadnak, amíg nincs valami kőbe vésve, és ne egyezz bele semmibe anélkül, hogy minden információd meglenne.

4. Bak

A munka és a magánélet egyensúlya nagyon fontos- ez ha nincs meg, akkor valószínűleg kihasználnak. A mostani időszakban régi lehetőségek térnek vissza: felajánlhatnak neked egy jobb pozíciót vagy nagyobb elismerést.

Bár izgalmas, mindenképpen olvasd el az apró betűs részt, és figyelj az anyagiakra. Azt is tapasztalhatod, hogy a munkád elkezd beleszólni a magánéletedbe, ez egy baljós jel. Elég volt a hosszú munkaórákból, amelyek valójában sehova sem vezetnek: ha újra kell tárgyalnod, vagy akár karriert kell váltanod, akkor legyen - írta a Your Tango.