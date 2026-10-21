3 csillagjegy, akit végre utolér a szerencse: siker és gazdagság zúdul rájuk ezen a héten

Három csillagjegy vonzza a gazdagságot és a sikert ezen a héten, egészen október 25. vasárnapig. Az univerzum most azt üzeni nekik, hogy lassítsanak le, és figyeljenek egy kicsit jobban a mindennapok történéseire.

3 csillagjegy, akit végre utolér a szerencse. (Képünk illusztráció) Fotó: shutterstock

3 csillagjegy, akit végre utolér a szerencse

1. Bak

Légy hajlandó változtatni a módszereiden. Október 23-án a Juno aszteroida a Vízöntőbe lép, ami fontos változást jelez a vagyonkezelésben és -teremtésben.

A Juno a partnerséget képviseli, a Vízöntőben pedig az innovációt hozza. Összefoghatsz egy új üzleti partnerrel, vagy megragadhatod a lehetőséget egy új pénzkereseti módra. Itt az ideje, hogy a hagyományos ötleteken túllépj, és kockáztass.

2. Mérleg

Egy új ciklus kezdődik. Még ha nem is tűnik úgy, de egy új kezdethez közeledsz a pénzügyi életedben, mivel október 24-én bekövetkezik a Vénusz Cazimi.

Figyelj oda a pénzügyekre és ajánlatokra, amelyek ebben az időszakban felmerülnek. Lehet, hogy vonakodsz megbízni benne, de a Vénusz retrográd mozgása a Skorpióban segít abban, hogy bevonzd és megteremtsd azt, amit igazán megérdemelsz. Ez jelentheti a múltbeli lehetőségek újragondolását, vagy új kockázatok megragadását a karriereddel vagy a saját vállalkozásod indításával kapcsolatban.

3. Szűz

Nézd át őszintén a befektetéseidet. Október 25-én a retrográd Vénusz visszatér a Mérlegbe, erőteljes felülvizsgálati időszakot teremtve a pénzügyi életedben. A Vénusz a vagyonnal és a partnerségekkel kapcsolatos ügyeket irányítja. Ahogy a Vénusz visszatér a Mérleg jegyébe retrográd útjának részeként, állíts meg minden előrehaladó lendületet, és őszintén vizsgáld meg befektetéseidet és pénzügyi kapcsolataidat.

Amint a retrogád Vénusz november 13-án véget ér, cselekedhetsz, és alkalmazhatod a tanultakat - írta a Your Tango.