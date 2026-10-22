Készítsd az esernyőt! Eső és heves szél csap le az országra

Szerdán javarészt napos időnk volt, az időjárás-előrejelzés szerint viszont csütörtökön és pénteken egyre többfelé alakulhatnak ki záporok. Mutatjuk, milyen időre kell felkészülni!

Időjárás-előrejelzés: sötét felhők lepik el az eget / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: sötét felhők lepik el az eget

Csütörtökön erősen megnövekedhet a felhőzet, és nyugat felől egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk lökések kísérhetik, majd a csapadék érkezésével északnyugatira fordulhat a légmozgás. Hajnalban 7–14, délután pedig 13–20 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken változóan felhős időre van kilátás, és még többfelé előfordulhatnak záporok. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, így a csütörtöki enyhülés után ismét hűvösebbnek érezhetjük az időt. Hajnalban -1 és 10, míg délután 13–18 fok várható - írja a Köpönyeg.