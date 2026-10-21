Szerdán kezdetben mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, majd délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, és a Dunántúlon, valamint estétől a középső országrészben több helyen kialakulhat eső, zápor. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a déli, délkeleti szél. Hajnalban, kora reggel találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +11 fok között alakul, a szélcsendes északi völgyekben lesz a leghidegebb. Napközben 19 és 25 fok közé melegszik a levegő.

25 fok után pokoli vihar csap le az országra - Fotó: zgr / Pexels

Csütörtökön megérkezik a vihar

A szerdáról csütörtökre virradó éjjel, valamint csütörtök reggel sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár égzengésre. Majd napközben sok felhő lesz az égen, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap, és helyenként továbbra is kialakulhat eső, zápor. Egyre többfelé fordul nyugatira, északnyugatira a szél, melyet élénk, erős, olykor akár viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, majd napközben 12 és 21 fok közötti maximumokra van kilátás, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb értékeket.