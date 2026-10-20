Kettészakad az ország: óriási különbség lesz az időjárásban, mutatjuk, hol jön a 21 fokos meleg

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése keddre: az ország délnyugati felén napos időre van kilátás, míg északon, északkeleten felhős, borongós idő várható, inkább csak rövidebb napos időszakok fordulhatnak elő.
A felhőzet estére északkeleti irányba fokozatosan kiszorul, egyre nagyobb területen kiderül az ég. Csapadék nem várható. A délkeleti, déli irányba forduló szél az Észak-Dunántúl tágabb térségében megélénkül, helyenként megerősödik, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A csúcshőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, a tartósabban felhős, borongós északkeleti tájakon lesz a hűvösebb, míg délnyugaton a legmelegebb az idő.
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