Egy nő azt állította, hogy egy hétéves fiút temettek el háza tetején - a szomszédját vették őrizetbe a hatóságok

A délnyugat-kínai rendőrség cáfolt meg egy rémisztő pletykát, miután egy lakástulajdonosnak azt állította a szomszédja, hogy a társasház tetején egy 7 éves kisfiú földi maradványait temették el.

Egy kisfiú temetkezési helyét rejtette a társasház teteje a szomszéd szerint. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Egy kisfiú temetkezési helyét rejtette a társasház teteje a szomszéd szerint

Október 5-én egy Li nevű nő Csengtuból, Szecsuán tartományból elmondta a helyi médiának, hogy egy sírnak tűnő tárgyat talált a lakása feletti tetőn. A nő még 2017-ben vásárolta meg az ingatlant a hetedik emeleten, és azóta bérbe adta. Azonban nemrég egyik szomszédja egy meglehetősen bizarr történettel állt elő, miszerint a társasház teteje egy hétéves fiú temetkezési helye, aki az épületben élt, és 2009 szeptemberében meghalt egy betegségben.

Li maga is utánajárt az állításnak, és felvételeket készített a helyszínen, amelyeken csontok és fogak láthatók, amelyek egy kő- és gyomkupac alá voltak elrejtve. Ezt követően értesítette a rendőrséget.

A nő azzal vádolta az előző tulajdonost, hogy elrejtette az állítólagos sírt, mondván, hogy ez befolyásolhatja az ingatlan értékét. Megpróbálta felelősségre vonni az eladót, de nem tudta felvenni velük a kapcsolatot. A temetőkön kívüli temetkezés illegális Kínában, így Li akár az ingatlanügylet felmondását is kérheti, és kártérítést követelhet, ha az eladó szándékosan elrejtette az állítólagos sírt.

A rendőrségi vizsgálat végül váratlan fordulatot hozott az ügyben

Október 8-án a hatóság megerősítette, hogy a tetőn nem volt sír, csak egy virágágyás, amelyben állati maradványok voltak. Nem találtak sírkövet, urnát vagy más temetkezéssel kapcsolatos tárgyat. Végül a vizsgálatok kimutatták, hogy a csonttöredékek haszonállatokhoz vagy baromfihoz tartoznak, míg a fogak a halak maradványaival egyeztek meg.

Végül a történet szálai visszavezettek a nő 73 éves szomszédjához, Liuhoz, aki, mint kiderült, az egészet csak kitalálta. A kínai törvények szerint a kitalált történetek terjesztése akár 10 nap elzárással és 500 jüan (24 400 forint) pénzbírsággal is járhat. Sőt, a súlyos, a közrend megzavarásával járó esetekben az elkövetők akár hét év börtönbüntetéssel is szembesülhetnek. A szomszéd férfit a hatóság őrizetbe vette - írta a South China Morning Post.