Rémálom a fedélzeten: halott nő mellett utaztak a gyanútlan utasok, csak leszállás után derült ki a tragédia

Mexikó: Holtan találtak egy fiatal nőt a repülőgép ülésében, a leszállás után vitték le a holttestét a fedélzetről.

Holtan találtak egy 28 éves nőt a repülőgépen – csak leszállás után vették észre a tragédiát Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Holtan találtak egy 28 éves nőt a repülőgépen – csak leszállás után vették észre a tragédiát

Tragikus felfedezést tettek egy Mexikóban leszálló repülőgép fedélzetén: egy fiatal nőt holtan találtak az ülésében, miután a gép megérkezett az úti céljához. A vele egy sorban utazó utasoknak akkor tűnt fel, hogy valami nincs rendben, amikor a leszállást követően mindenki készülődni kezdett a kiszálláshoz, a nő azonban meg sem mozdult.

Utastársai megpróbálták felébreszteni, ám a fiatal nő semmire sem reagált, ezért azonnal segítséget hívtak. A helyszínre érkező egészségügyi szakemberek megállapították, hogy már nem mutat életjeleket, ezt követően holttestét elszállították a repülőgépről. Az áldozatot a 28 éves Abidai López Solísként azonosították.

A Volaris légitársaság 3358-as járata a menetrendnek megfelelően, rendkívüli esemény nélkül landolt. A repülőúton sem kényszerleszállásra, sem egészségügyi vészhelyzet bejelentésére nem került sor. Az utasok már megkezdték a kiszállást, amikor kiderült, hogy Abidai élettelenül ül a helyén.

A riasztást követően a mentőszolgálat munkatársai felszálltak a repülőgépre, megvizsgálták a fiatal nő életfunkcióit, majd megállapították a halál beálltát. A helyszínre a repülőtér illetékes munkatársait is kivezényelték, a holttestet pedig az ügyészség felügyelete mellett emelték ki a gépből.

Abidai holttestét ezt követően boncolásra szállították, hogy megállapítsák a halál pontos okát. A légitársaság egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az utas váratlan halálával kapcsolatban. A 28 éves nő a mexikói Tijuanában szállt fel a repülőgépre, és a dél-mexikói Chiapas államban található Tapachula nemzetközi repülőtérre tartott, amikor életét vesztette. A járat október 7-én, a kora hajnali órákban landolt.

Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok később megállapították, hogy a fiatal nő halálát szív- és légzésleállás okozta, amely természetes okokra vezethető vissza. Hozzátartozói Chiapas állam ügyészségén azonosították a holttestét.