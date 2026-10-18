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Rémálom a fedélzeten: halott nő mellett utaztak a gyanútlan utasok, csak leszállás után derült ki a tragédia

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 11:00
holttestboncolásfiatal nő
Döbbenetes tragédia történt egy utasszállító repülőgép fedélzetén: a mindössze 28 éves nő élettelenül ült a helyén, miközben utastársai már a kiszálláshoz készülődtek. Hiába próbálták felébreszteni, semmire sem reagált, a kiérkező mentők pedig már csak a halálát tudták megállapítani. A fiatal nő éppen a családjához tartott, ám soha nem érkezhetett meg hozzájuk.
N.T.
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Mexikó: Holtan találtak egy fiatal nőt a repülőgép ülésében, a leszállás után vitték le a holttestét a fedélzetről.

Holtan találtak egy 28 éves nőt a repülőgépen – csak leszállás után vették észre a tragédiát
Holtan találtak egy 28 éves nőt a repülőgépen – csak leszállás után vették észre a tragédiát Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Holtan találtak egy 28 éves nőt a repülőgépen – csak leszállás után vették észre a tragédiát

Tragikus felfedezést tettek egy Mexikóban leszálló repülőgép fedélzetén: egy fiatal nőt holtan találtak az ülésében, miután a gép megérkezett az úti céljához. A vele egy sorban utazó utasoknak akkor tűnt fel, hogy valami nincs rendben, amikor a leszállást követően mindenki készülődni kezdett a kiszálláshoz, a nő azonban meg sem mozdult.

Utastársai megpróbálták felébreszteni, ám a fiatal nő semmire sem reagált, ezért azonnal segítséget hívtak. A helyszínre érkező egészségügyi szakemberek megállapították, hogy már nem mutat életjeleket, ezt követően holttestét elszállították a repülőgépről. Az áldozatot a 28 éves Abidai López Solísként azonosították.

A Volaris légitársaság 3358-as járata a menetrendnek megfelelően, rendkívüli esemény nélkül landolt. A repülőúton sem kényszerleszállásra, sem egészségügyi vészhelyzet bejelentésére nem került sor. Az utasok már megkezdték a kiszállást, amikor kiderült, hogy Abidai élettelenül ül a helyén.

A riasztást követően a mentőszolgálat munkatársai felszálltak a repülőgépre, megvizsgálták a fiatal nő életfunkcióit, majd megállapították a halál beálltát. A helyszínre a repülőtér illetékes munkatársait is kivezényelték, a holttestet pedig az ügyészség felügyelete mellett emelték ki a gépből.

Abidai holttestét ezt követően boncolásra szállították, hogy megállapítsák a halál pontos okát. A légitársaság egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az utas váratlan halálával kapcsolatban. A 28 éves nő a mexikói Tijuanában szállt fel a repülőgépre, és a dél-mexikói Chiapas államban található Tapachula nemzetközi repülőtérre tartott, amikor életét vesztette. A járat október 7-én, a kora hajnali órákban landolt.

Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok később megállapították, hogy a fiatal nő halálát szív- és légzésleállás okozta, amely természetes okokra vezethető vissza. Hozzátartozói Chiapas állam ügyészségén azonosították a holttestét.

Abidai a Chiapas államban található Acacoyagua településről származott. Családtagjai gondoskodtak arról, hogy holttestét hazaszállítsák szülővárosába, ahol végső nyugalomra helyezik. A NeedToKnow beszámolója szerint a 28 éves nő azért utazott vissza a térségbe, hogy meglátogassa rokonait, ám tragikus módon már nem érkezhetett meg hozzájuk.

Az ügyészség egyelőre nem hozta nyilvánosságra a boncolás hivatalos eredményeit. A hatóságok továbbra is vizsgálják a haláleset körülményeit, ugyanakkor eddig semmi nem utal arra, hogy bűncselekmény történt volna – írja a Daily Star

 

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