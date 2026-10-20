Kattant a bilincs az aranyásó kezén: huszonkét aranytömböt ásott ki egy somogyi ház udvaráról egy férfi

Elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint huszonkét befektetési aranytömböt ásott ki egy somogyi ingatlan udvaráról, majd azok egy részét egy kaposvári aranykereskedésben értékesítette - közölte a rendőrség a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a sértett korábban 64 befektetési aranytömböt vásárolt több mint 100 ezer euróért. Ezek közül 2025 júniusában huszonkettőt elásott a háza udvarán, majd még abban az évben megbízott egy ismerősét a telken található kerti tó kialakításával. Természetesen a munkálatok előtt megmutatta a kivitelezőnek az aranytömbök rejtekhelyét, és külön felhívta a figyelmét arra, hogy a tó építésekor kerülje el a területet.
A sértett nemrég megtudta, hogy a férfi, aki egy évvel korábban dolgozott nála, jelentősebb mennyiségű befektetési aranyat adott el egy kaposvári kereskedésben. Hazatérve kiásta az aranytömböket rejtő dobozt, és ekkor szembesült azzal, hogy annak tartalmát ellopták. A kára meghaladja a 13,6 millió forintot.
A rendőrök október 15-én éjszaka fogták el a feltételezett elkövetőt az otthonában, ahol a házkutatás során mintegy másfél millió forint készpénzt foglaltak le. A 62 éves német állampolgárt előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra, ahol jelentős értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
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