„Örökké emlékezni fogunk rá” – belehalt egyetlen turmixba a 12 éves kislány, szörnyű mulasztásra derült fény

Tragikus körülmények között vesztette életét egy 12 éves kislány Londonban, miután olyan tejturmixot ivott egy kávézóban, amelyet egy nem megfelelően megtisztított turmixgépben készítettek. A mogyoróallergiában szenvedő gyermek súlyos allergiás reakciót kapott, összeesett, és az életét már nem tudták megmenteni – derült ki a haláleset körülményeit vizsgáló halottkémi eljárás során.

Meghalt egy 12 éves kislány Londonban: mogyoróval szennyezett tejturmix okozta a halálát Fotó: magnific.com

Meghalt egy 12 éves kislány Londonban: mogyoróval szennyezett tejturmix okozta a halálát

Mia Shay St Hilaire a London központjában, Bermondsey városrészben található Pop Inn Cafe nevű kávézóban fogyasztott egy Twix tejturmixot, amely súlyos allergiás reakciót váltott ki nála. A kislány a nagynénjével és a testvérével tért be a vendéglátóhelyre, és az italnak csupán egy részét itta meg.

A vizsgálat során kiderült, hogy a turmixba egy korábban, ugyanabban a gépben készített italból mogyorómaradványok kerültek. A biztonsági kamerák felvételei bizonyították, hogy a kávézó üzemeltetője, Baris Yucel nem tisztította meg a turmixgépet, mielőtt elkészítette Mia italát. A haláleset körülményeit a londoni Inner South halottkémi bíróság vizsgálta, ahol Briony Ballard halottkém a bizonyítékok meghallgatását követően részletesen ismertette a tragédiához vezető eseményeket.

Megállapítása szerint a délkelet-londoni Sydenhamben élő kislány olyan Twix tejturmixból ivott, amely egy korábban készített Kinder Bueno turmixból visszamaradt mogyoróval szennyeződött, mivel a két ital elkészítése között nem mosták el a gépet.

A kislánynál rendkívül gyorsan súlyos, életveszélyes allergiás reakció, úgynevezett anafilaxia alakult ki, majd később a nagynénje otthonában összeesett

– ismertette a halottkém.

Miát a mentőegységek minden erőfeszítése ellenére sem sikerült megmenteni. A kislányt sürgősségi ellátásban részesítették, majd a londoni Evelina Gyermekkórház intenzív osztályára szállították, ám az életéért folytatott küzdelem végül eredménytelennek bizonyult.

Mia szülei, Adrian és Chanel megrendítő nyilatkozatban emlékeztek meg kislányukról, akit – mint fogalmaztak – soha nem fognak elfelejteni, és akit életében is mélységesen szerettek, és ez a szeretet a halála után sem múlik el. A gyászoló szülők közleményükben köszönetet mondtak a halottkémnek az alapos vizsgálatért, egyúttal sürgős változtatásokat sürgettek annak érdekében, hogy más családokkal ne történhessen hasonló tragédia.