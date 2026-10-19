„Örökké emlékezni fogunk rá” – belehalt egyetlen turmixba a 12 éves kislány, szörnyű mulasztásra derült fény

Tragikus körülmények között vesztette életét egy 12 éves kislány Londonban, miután olyan tejturmixot ivott egy kávézóban, amelyet egy nem megfelelően megtisztított turmixgépben készítettek. A mogyoróallergiában szenvedő gyermek súlyos allergiás reakciót kapott, összeesett, és az életét már nem tudták megmenteni – derült ki a haláleset körülményeit vizsgáló halottkémi eljárás során.
Mia Shay St Hilaire a London központjában, Bermondsey városrészben található Pop Inn Cafe nevű kávézóban fogyasztott egy Twix tejturmixot, amely súlyos allergiás reakciót váltott ki nála. A kislány a nagynénjével és a testvérével tért be a vendéglátóhelyre, és az italnak csupán egy részét itta meg.
A vizsgálat során kiderült, hogy a turmixba egy korábban, ugyanabban a gépben készített italból mogyorómaradványok kerültek. A biztonsági kamerák felvételei bizonyították, hogy a kávézó üzemeltetője, Baris Yucel nem tisztította meg a turmixgépet, mielőtt elkészítette Mia italát. A haláleset körülményeit a londoni Inner South halottkémi bíróság vizsgálta, ahol Briony Ballard halottkém a bizonyítékok meghallgatását követően részletesen ismertette a tragédiához vezető eseményeket.
Megállapítása szerint a délkelet-londoni Sydenhamben élő kislány olyan Twix tejturmixból ivott, amely egy korábban készített Kinder Bueno turmixból visszamaradt mogyoróval szennyeződött, mivel a két ital elkészítése között nem mosták el a gépet.
A kislánynál rendkívül gyorsan súlyos, életveszélyes allergiás reakció, úgynevezett anafilaxia alakult ki, majd később a nagynénje otthonában összeesett
– ismertette a halottkém.
Miát a mentőegységek minden erőfeszítése ellenére sem sikerült megmenteni. A kislányt sürgősségi ellátásban részesítették, majd a londoni Evelina Gyermekkórház intenzív osztályára szállították, ám az életéért folytatott küzdelem végül eredménytelennek bizonyult.
Mia szülei, Adrian és Chanel megrendítő nyilatkozatban emlékeztek meg kislányukról, akit – mint fogalmaztak – soha nem fognak elfelejteni, és akit életében is mélységesen szerettek, és ez a szeretet a halála után sem múlik el. A gyászoló szülők közleményükben köszönetet mondtak a halottkémnek az alapos vizsgálatért, egyúttal sürgős változtatásokat sürgettek annak érdekében, hogy más családokkal ne történhessen hasonló tragédia.
„Szeretnénk köszönetet mondani a halottkémnek, amiért ilyen körültekintően és alaposan vizsgálta ki gyönyörű kislányunk, Mia halálának körülményeit.
Hálásak vagyunk azért az időért és figyelemért, amelyet a történtek feltárására fordítottak, és azért is, hogy Mia története nyilvánosságot kaphatott. Meggyőződésünk, hogy jelentős változtatásokra van szükség az ételallergiával élő emberek védelme érdekében.
Az emberek gyakran az élelmiszer-higiéniai minősítések alapján döntik el, hol étkezhetnek biztonságosan. Ezek a besorolások azonban semmit sem árulnak el arról, hogy egy vendéglátóhely mennyire körültekintően kezeli az allergénekkel kapcsolatos kockázatokat. Szükség lenne egy különálló, jól látható allergénbiztonsági minősítési rendszerre, amely az élelmiszer-higiéniai besoroláshoz hasonlóan tájékoztatná a vendégeket.
Ez lehetővé tenné, hogy az ételallergiával élők megfelelő információk birtokában dönthessék el, hol szeretnének enni. Az érintett családok számára egy éttermi vagy kávézói látogatásnak nem szabadna életveszélyes kockázatot jelentenie.
Reméljük, hogy Mia halálából levonják a szükséges tanulságokat, és olyan változtatásokat vezetnek be, amelyek megakadályozhatják, hogy más családoknak is át kelljen élniük azt a felfoghatatlan fájdalmat, amellyel nekünk most együtt kell élnünk.
Egyetlen családnak sem lenne szabad ilyen körülmények között elveszítenie a gyermekét”.
Meggyőződésünk, hogy Mia ma is élne, ha a helyi hatóságok megfelelően gondoskodtak volna arról, hogy a kávézó üzemeltetői tisztában legyenek az allergének kezelésével kapcsolatos kötelezettségeikkel, és azokat a gyakorlatban is betartsák. Azt szeretnénk, ha Mia emléke valódi változásokat indítana el, amelyekkel a jövőben emberéleteket menthetünk meg. Miát életében is végtelenül szerettük, és ez a szeretet soha nem múlik el. Örökké emlékezni fogunk rá
– fogalmaztak a gyászoló szülők.
A tragédia után a Southwark kerületi önkormányzat eljárást indított a kávézó ellen. A hatóság 2025 januárjában közölte, hogy az üzlet üzemeltetője, Baris Yucel mind a hat ellene felhozott szabálysértésben elismerte a felelősségét.
A mulasztások között szerepelt, hogy a vendégek számára nem tették elérhetővé és jól láthatóvá az allergénekkel kapcsolatos tájékoztatást, nem gondoskodtak megfelelően az allergénszennyeződés megelőzéséről az ételek és italok elkészítése során, valamint olyan élelmiszert szolgáltak fel, amely nem kívánt allergén összetevőt tartalmazott.
Yucelt 18 ezer font, vagyis több mint 8 millió forint pénzbírsággal sújtották, emellett 100 óra közérdekű munkára is kötelezték – írja a Mirror.
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