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Zsibbadást érzett a szájában: mostanra csak pár hónapja maradt a fiatal édesapának

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 15:00
halálos betegségédesapaagydaganat
Amikor a 31 éves Jamie Kehoe bizsergést és tűszúráshoz hasonló fájdalmat kezdett érezni a szájában, arra gyanakodott, talán a fogaival lehet valamilyen probléma. A fogorvos azonban nem talált semmit, idővel pedig az édesapa más, aggasztó tünetekre is felfigyelt. Mostanra kiderült, hogy a fiatal férfi rosszindulatú agydaganatban szenved, ami miatt már csak néhány hónapja maradt hátra.
H. A.
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Amikor egy fiatal édesapa bizsergést és tűszúráshoz hasonló fájdalmat kezdett érezni a szájában, még nem gyanakodott semmi aggasztóra: azt gondolta, talán fogászati problémája lehet. A 31 éves, az angliai Stretfordból származó Jamie Kehoe ekkor fogorvoshoz fordult a zsibbadás miatt, ahol azonban nem találtak semmit. A férfi ezt követően más tünetekre is felfigyelt: könnyen megbotlott, elejtette a kulcsait, és egyensúlyzavar jelentkezett nála, így a felesége, Hannah unszolására orvoshoz ment, aki 2024-ben beutalta őt a kórházba kivizsgálásra.

Férfi nyitott szívműtét után egy kórházi ágyon ülve
Halálos betegségben szenved a fiatal édesapa / Fotó: metamorworks / shutterstock (Képünk illusztráció)

Halálos betegségben szenved a fiatal édesapa

Az orvosok ezt követően egy elváltozást fedeztek fel a férfi agytörzsén, majd a biopszia megerősítette, hogy 4. fokozatú glioblasztómában, egy gyorsan növekvő, rosszindulatú agydaganatban szenved: a kezdeti prognózis szerint a kezelés mellett is csak 12-18 hónapja maradt hátra.

A glioblasztóma egy kifejezetten nehezen kezelhető daganat, amelynél az ötéves túlélési arány mindössze 5–7 százalék. Növekedése során szorosan összefonódik a környező egészséges agyszövettel és az erekkel. Ezeket a saját túlélése érdekében át is formálja. A tünetek a daganat méretétől és helyétől függően változhatnak: előfordulhat fejfájás, hányinger vagy hányás, görcsrohamok, járási vagy egyensúlyozási nehézségek, látásproblémák és beszédzavarok.

Az orvosok azt is elmondták Jamie-nek, a daganata egy nagyon ritka genetikai mutációhoz kapcsolódik, és az agytörzsben való elhelyezkedése miatt műtéti úton nem lehet eltávolítani. A férfi ezért hat hétig sugárterápiát kapott, aminek következtében elvesztette a látása és az ízlelése egy részét, valamint csatlakozott egy új rákgyógyszer teszteléséhez, amelyet 2025 márciusától idén augusztusig szedett. 

A sugárterápia eleinte sikeresen csökkentette a daganat méretét, ennek hála Jamie nagyjából nyolc hónapig teljesen hétköznapi életet élhetett, mialatt világra jött a feleségével közös kisfiuk, a most hat hónapos Elliot. Sajnálatos módon azonban a férfi tünetei nagyjából a fia születésével egy időben megint jelentkeztek, majd egy vizsgálat kimutatta, hogy a daganat ismét növekedésnek indult, ami újbóli sugárterápiás kezeléshez vezetett: ez idén májusban fejeződött be.

Minden, amit a diagnózis óta tettem, olyasmi volt, amit meg akartam tenni. Nem küzdök a sorsom ellen

- jelentette ki a férfi, aki manapság már egyre inkább küszködik a beszéddel, az életét a halálos daganattal pedig a költészet segítségével dokumentálja - írja a The Sun.

 

 

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