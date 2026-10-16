Valódi zseni vagy? Oldd meg ezt a csavaros IQ-tesztet 10 másodperc alatt

Meghódította az internetet az alábbi optikai fejtörő, amely egyszerre teszi próbára a koncentrációd és a logikus gondolkodásod. A feladat egyszerűnek tűnik: nézd meg alaposan az alábbi képet, és találd meg a rejtőzködő embert a szobrok között. De vigyázz! Meg kell különböztetned a hasznos részleteket és a kamu nyomokat ebben az IQ-tesztben! Ha készen állsz, akkor óra indul!
A legtöbben először a középen ülő alakokat kezdik vizsgálni. Mások különbségeket próbálnak találni a szobrok között, és az alapján megállapítani, ki lehet az imposztor. Szintén gyakori, hogy valaki egyből valamelyik nyitott szemű szobrot jelöli meg válaszaként, mert azt feltételezi, hogy csak egy van belőle! A trükk azonban éppen az, hogy az emberünk szinte tökéletesen beleolvad a környezetébe, egy dolgot leszámítva!
A hasonló vizuális rejtvények nemcsak szórakoztatók, hanem az agyat is megdolgoztatják. Segíthetnek fejleszteni a figyelmet, a koncentrációt és a mintafelismerő képességet. Nézd meg még egyszer utoljára a képet, és próbálj meg minden részletre odafigyelni! Ha nincs meg a válasz, akkor olvasd tovább a cikket!
Ha nem sikerült ráakadnod, ne csüggedj, sokan elvéreznek ezen a feladványon. A rejtőzködő ember a kép bal oldalán található. Az első és a harmadik álló szobor között bújik meg, a fejét lehajtva. A haja és a testtartása annyira hasonlít a körülötte lévő alakokéra, hogy könnyen szobornak nézhető. Elkövetett azonban egy hibát: karórát visel és az időt bámulja, miközben az ókori szobrokon aligha látni ilyen modern eszközöket. Ha sikerült megtalálnod időben, akkor gratulálunk! Egy valódi zseni vagy! Ha nem sikerült azonosítanod, akkor megmutatjuk, hol kellene keresned:
Az ilyen optikai illúziók azért működnek, mert az agyunk hajlamos gyorsan kategorizálni a látott formákat. Mivel a képen szinte minden alak ugyanolyan színű és stílusú, az elrejtett ember szinte eggyé válik a környezetével. Az agy pedig egyszerűen „szoborként” könyveli el, és tovább is lép. Ha viszont azonosítod a részleteket, egyből rálelsz a megoldásra!
További IQ-tesztekért nézd meg ezt a videót:
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