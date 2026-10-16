Valódi zseni vagy? Oldd meg ezt a csavaros IQ-tesztet 10 másodperc alatt

Egy gondolkodást igénylő, de mégis játékos feladványt hoztunk neked.

A következő képrejtvény nem a hibakereső képességeid vagy a memóriád fogja próbára tenni, hanem a józan ítélőképességed és gondolkodásmódod.

Nehezíti a feladatot, hogy mindössze 10 másodperced van a megoldásra – de egy valódi zseninek ennyi is elég lesz!

Meghódította az internetet az alábbi optikai fejtörő, amely egyszerre teszi próbára a koncentrációd és a logikus gondolkodásod. A feladat egyszerűnek tűnik: nézd meg alaposan az alábbi képet, és találd meg a rejtőzködő embert a szobrok között. De vigyázz! Meg kell különböztetned a hasznos részleteket és a kamu nyomokat ebben az IQ-tesztben! Ha készen állsz, akkor óra indul!

Rövid IQ-teszt, amely garantáltan beindítja az agytekervényeid: melyik szobor nem valódi? Fotó: BrigthSide / jagranjosh

Gyors IQ-teszt, amely játékos formában teszi próbára az eszed

A legtöbben először a középen ülő alakokat kezdik vizsgálni. Mások különbségeket próbálnak találni a szobrok között, és az alapján megállapítani, ki lehet az imposztor. Szintén gyakori, hogy valaki egyből valamelyik nyitott szemű szobrot jelöli meg válaszaként, mert azt feltételezi, hogy csak egy van belőle! A trükk azonban éppen az, hogy az emberünk szinte tökéletesen beleolvad a környezetébe, egy dolgot leszámítva!

Te megtaláltad 10 másodperc alatt?

A hasonló vizuális rejtvények nemcsak szórakoztatók, hanem az agyat is megdolgoztatják. Segíthetnek fejleszteni a figyelmet, a koncentrációt és a mintafelismerő képességet. Nézd meg még egyszer utoljára a képet, és próbálj meg minden részletre odafigyelni! Ha nincs meg a válasz, akkor olvasd tovább a cikket!

Jöhet a megoldás?

Ha nem sikerült ráakadnod, ne csüggedj, sokan elvéreznek ezen a feladványon. A rejtőzködő ember a kép bal oldalán található. Az első és a harmadik álló szobor között bújik meg, a fejét lehajtva. A haja és a testtartása annyira hasonlít a körülötte lévő alakokéra, hogy könnyen szobornak nézhető. Elkövetett azonban egy hibát: karórát visel és az időt bámulja, miközben az ókori szobrokon aligha látni ilyen modern eszközöket. Ha sikerült megtalálnod időben, akkor gratulálunk! Egy valódi zseni vagy! Ha nem sikerült azonosítanod, akkor megmutatjuk, hol kellene keresned: