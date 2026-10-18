Miért lépnek félre a nők? A nőgyógyász most elárulja

Dr. Łukasz Skórań nőgyógyász, aki szexológia oktatásával is foglalkozik, a közösségi oldalain gyakran vitat meg olyan témákat, amelyek sokak számára még mindig tabunak számítanak, mialatt igyekszik felhívni a figyelmet az intim egészségre és a párkapcsolatokra. Az egyik videójában a szakértő úgy döntött, alaposabban megvizsgálja a hűtlenséggel kapcsolatos statisztikákat, az általa megosztott adatokból pedig az derült ki, a megcsalást csak ritkán vezérli egyetlen tényező.
Miért csalják meg a nők a partnerüket?
– tette fel a kérdést a szakértő, minden korosztályú nőre vonatkozó statisztikai adatokra hivatkozva, amelyek új megvilágításba helyezik a kapcsolatok mögött meghúzódó indítékokat.
Nincs egyetlen „női” oka a hűtlenségnek. Egy 18-49 éves korosztályú emberekkel végzett tanulmányban a leggyakrabban említett okok a következők voltak: konkrét ok hiánya (31,4%), a partner távolléte (24,3%), szexuális vágy (23,7%), a vonzerő megerősítésének szükségessége (22,5%) és a partner érdeklődésének hiánya (21,3%). A nők gyakrabban említették az utóbbi okot, mint a férfiak
– számította ki a nőgyógyász, a „Lengyelek szexualitása” című országos tanulmány és jelentés adataira hivatkozva.
A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, bár a statisztikák segítenek megérteni az emberi viselkedés mechanizmusait, soha nem szabad őket kifogásként használni a lojalitás hiányára.
Ez nem mentség a hűtlenségre. Azonban azt mutatja, hogy a szexualitás nem működik a kapcsolatoktól, a vonzalomtól és a kommunikációtól elszigetelten. A szexuális egészség magában foglalja azt a képességet is, hogy megbeszéljük az igényeket, mielőtt a távolság túl nagyra nőne
– jegyezte meg a nőgyógyász.
A tanulmányban szereplő okokon túl a pszichológusok gyakran megemlítik a félrelépés okaként a múltbeli sérelmek megbosszulására irányuló vágyat, az újdonság keresését vagy a mindennapi rutinból való menekülésre irányuló kísérletet is. Mindezek a tényezők azt mutatják, hogy a párkapcsolati válságok megelőzése folyamatos kölcsönös megértésen való munkát és a saját elvárások azonosításának bátorságát igényli, mielőtt érzelmi űr keletkezne a kapcsolatban.
Egy magánnyomozó volt az, aki elárulta azt a finom, de egyértelmű jelet, amit a legtöbb ember teljesen figyelmen kívül hagy, ha a párja hűtlenségére gyanakszik. A szakértő szerint a klasszikus lebukási pontok mellett létezik egy sokkal alattomosabb viselkedésbeli változás is, amely szinte mindig félrelépésre utal. A részleteket ITT lehet elolvasni!
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