A színpadon esett össze, meghalt a fiatal testépítő

A Wakefieldből származó Mateusz Chmura vasárnap a telfordi PCA brit döntőn versenyzett a klasszikus középkategóriában, amikor váratlanul eszméletét vesztette és a földre zuhant. A helyszíni orvosi csapat, és a mentőhelikopteres egységek azonnal a segítségére siettek, de a kórházba szállítását követően már nem tudták megmenteni az életét. A hirtelen összeomlás pontos okát egyelőre nem erősítették meg.
A fiatal testépítőt felesége, Patrycja Chmura gyászolja, akivel mindössze két hónappal ezelőtt kötötték össze az életüket. Az ifjú feleség a közösségi médiában azt írta, a tragédiát követően csalók próbálták kihasználni a jóhiszemű embereket. Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hamis adománygyűjtő kampány indult a nevükben:
Senkit sem hatalmaztam meg arra, hogy pénzt gyűjtsön a nevemben a családom részére. Soha nem szeretném, ha bárki is elveszítené a nehezen megkeresett pénzét azért, mert ebben a nehéz időszakban próbál segíteni nekünk
– figyelmeztetett az özvegy.
Az asszony köszönetet mondott azért a hatalmas szeretetáradatért és támogatásért, amit a rajongóktól és a sporttársaktól kapott. Mint írta, minden egyes üzenetet és hozzászólást elolvas, és bár jelenleg nincs ereje többet mondani a fájdalomtól, a kedvesség rengeteget jelent neki ebben a sötét órában - idézte őt a The Sun. Mateusz Chmura a halálát követő napon ünnepelte volna a születésnapját.
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