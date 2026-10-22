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A színpadon esett össze, meghalt a fiatal testépítő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mateusz chmura
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 22. 12:30
patrycja chmurameghalt
Felfoghatatlan tragédia rázta meg a testépítő világot. A színpadon esett össze és meghalt a 33 éves Mateusz Chmura, aki egy nappal később ünnepelte volna a születésnapját.
HWK
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A Wakefieldből származó Mateusz Chmura vasárnap a telfordi PCA brit döntőn versenyzett a klasszikus középkategóriában, amikor váratlanul eszméletét vesztette és a földre zuhant. A helyszíni orvosi csapat, és a mentőhelikopteres egységek azonnal a segítségére siettek, de a kórházba szállítását követően már nem tudták megmenteni az életét. A hirtelen összeomlás pontos okát egyelőre nem erősítették meg.

Mateusz Chmura a színpadon esett össze
Mateusz Chmura a színpadon esett össze Fotó: 123RF

Mateusz Chmura halála

A fiatal testépítőt felesége, Patrycja Chmura gyászolja, akivel mindössze két hónappal ezelőtt kötötték össze az életüket. Az ifjú feleség a közösségi médiában azt írta, a tragédiát követően csalók próbálták kihasználni a jóhiszemű embereket. Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hamis adománygyűjtő kampány indult a nevükben:

Senkit sem hatalmaztam meg arra, hogy pénzt gyűjtsön a nevemben a családom részére. Soha nem szeretném, ha bárki is elveszítené a nehezen megkeresett pénzét azért, mert ebben a nehéz időszakban próbál segíteni nekünk

 – figyelmeztetett az özvegy.

Az asszony köszönetet mondott azért a hatalmas szeretetáradatért és támogatásért, amit a rajongóktól és a sporttársaktól kapott. Mint írta, minden egyes üzenetet és hozzászólást elolvas, és bár jelenleg nincs ereje többet mondani a fájdalomtól, a kedvesség rengeteget jelent neki ebben a sötét órában - idézte őt a The Sun. Mateusz Chmura a halálát követő napon ünnepelte volna a születésnapját.
 

 

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