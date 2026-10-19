Meggyógyította a túrázás: „Azt vettem észre, hogy egyre jobbak az ízületeim”

Gyerekkora óta sokízületi gyulladással él dr. Gál Lívia, a rendszeres túrázás azonban mindent megváltoztatott. A jogász-túravezető a hot! magazinnak mesélt a természet gyógyító erejéről, az ingyenes túrák szervezéséről és azokról a résztvevőkről, akiknek néhány óra a szabadban az egész életét megváltoztatta.

A rendszeres túrázás dr. Gál Lívia életét is megváltoztatta.

(Fotó: hot! magazin)

Dr. Gál Lívia civilben jogász, hétvégente túravezetőként nagy létszámú csoportokat vezet az erdőben

2023-ban megszerezte a Magyar Természetjáró Szövetség bronzjelvényes túravezetői minősítését

Nyolcéves kora óta fiatalkori sokízületi gyulladással él

A rendszeres túrázásnak köszönhetően ma már egy 50 kilométeres teljesítménytúra sem okoz neki gondot

A túráit tudatosan mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi

Dr. Gál Lívia: „Nekem rengeteget adott a természet”

Civilben jogászként dolgozik, hétvégente azonban túrabakancsot húz, és nagy létszámú csoportokat vezet az erdőben. 2023-ban megszerezte a Magyar Természetjáró Szövetség bronzjelvényes túravezetői minősítését, és a túráit tudatosan mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi.

„2020 környékén egyre aktívabban kezdtem járni az erdőt, és ebben a kutyámnak is nagy szerepe volt. Később különböző csoportokhoz csatlakoztam, kezdetben egyszerű résztvevőként. Nagyon megtetszett a hangulat, a közösség és a szervezés, és láttam, hogy ez mennyire jól működik. Egy idő után kedvet kaptam ahhoz, hogy én is szervezzek ilyen kirándulásokat. Tulajdonképpen így lettem túravezető” – kezdte a hot!-nak dr. Gál Lívia túravezető.

A túrázás gyógyító ereje: így enyhültek dr. Gál Lívia fájdalmai

A túrázás az egészsége szempontjából is különleges jelentőséggel bír. Nyolcéves kora óta ugyanis sokízületi gyulladással él.

„1998 óta van egy fiatalkori sokízületi gyulladásom. Ennél a betegségnél nagyon fontos a mozgás, viszont a nagy erőkifejtéssel járó sportok, például a futás vagy a konditermi edzés nem feltétlenül ajánlottak. A rendszeres séta, mozgás és gyógytorna viszont nagyon sokat segíthet. Amikor elkezdtem minden hétvégén túrázni, azt vettem észre, hogy egyre jobbak az ízületeim.” – árulta el.

Az elején egy 15 kilométeres szakasz után három napig feküdtem, ma pedig akár egy 50 kilométeres teljesítménytúrát is végigviszek, és másnap sincs semmi bajom. A fájdalmaim minimálisra csökkentek.

„Az egyik legfontosabb motivációm az volt, hogy bárki számára elérhető legyen a természetjárás. Legyen egy olyan kikapcsolódási forma, amelyhez nem kell pénztárca. A másik pedig nagyon személyes: nekem rengeteget adott a természet, és úgy érzem, hogy amit én kaptam tőle, azt valamilyen formában szeretném visszaadni másoknak” – tette hozzá.