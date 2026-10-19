Meggyógyította a túrázás: „Azt vettem észre, hogy egyre jobbak az ízületeim”

Gyerekkora óta sokízületi gyulladással él dr. Gál Lívia, a rendszeres túrázás azonban mindent megváltoztatott. A jogász-túravezető a hot! magazinnak mesélt a természet gyógyító erejéről, az ingyenes túrák szervezéséről és azokról a résztvevőkről, akiknek néhány óra a szabadban az egész életét megváltoztatta.
Civilben jogászként dolgozik, hétvégente azonban túrabakancsot húz, és nagy létszámú csoportokat vezet az erdőben. 2023-ban megszerezte a Magyar Természetjáró Szövetség bronzjelvényes túravezetői minősítését, és a túráit tudatosan mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi.
„2020 környékén egyre aktívabban kezdtem járni az erdőt, és ebben a kutyámnak is nagy szerepe volt. Később különböző csoportokhoz csatlakoztam, kezdetben egyszerű résztvevőként. Nagyon megtetszett a hangulat, a közösség és a szervezés, és láttam, hogy ez mennyire jól működik. Egy idő után kedvet kaptam ahhoz, hogy én is szervezzek ilyen kirándulásokat. Tulajdonképpen így lettem túravezető” – kezdte a hot!-nak dr. Gál Lívia túravezető.
A túrázás az egészsége szempontjából is különleges jelentőséggel bír. Nyolcéves kora óta ugyanis sokízületi gyulladással él.
„1998 óta van egy fiatalkori sokízületi gyulladásom. Ennél a betegségnél nagyon fontos a mozgás, viszont a nagy erőkifejtéssel járó sportok, például a futás vagy a konditermi edzés nem feltétlenül ajánlottak. A rendszeres séta, mozgás és gyógytorna viszont nagyon sokat segíthet. Amikor elkezdtem minden hétvégén túrázni, azt vettem észre, hogy egyre jobbak az ízületeim.” – árulta el.
Az elején egy 15 kilométeres szakasz után három napig feküdtem, ma pedig akár egy 50 kilométeres teljesítménytúrát is végigviszek, és másnap sincs semmi bajom. A fájdalmaim minimálisra csökkentek.
„Az egyik legfontosabb motivációm az volt, hogy bárki számára elérhető legyen a természetjárás. Legyen egy olyan kikapcsolódási forma, amelyhez nem kell pénztárca. A másik pedig nagyon személyes: nekem rengeteget adott a természet, és úgy érzem, hogy amit én kaptam tőle, azt valamilyen formában szeretném visszaadni másoknak” – tette hozzá.
A közös kirándulásoknak nemcsak fizikai, hanem mentális hatásuk is van.
„Nagyon sokféle ember jön hozzánk. Van, aki egyszerűen közösségre vágyik, szeretne beszélgetni és új embereket megismerni. Mások a félelmeiket próbálják leküzdeni. Volt például egy lány, aki egy technikásabb szakasznál annyira bepánikolt, hogy már a sírás kerülgette. Odamentem hozzá, megfogtam a kezét, és mondtam neki, hogy csak azt nézze, hova lépek, ne nézzen le, hanem nézze a hátamat és a hátizsákomat. Így mentünk végig együtt. Este írt egy e-mailt, hogy számára ez hatalmas komfortzónán kívüli élmény volt, de sikerült leküzdenie a félelmét. Azt mondta, ez bátorságot adott neki ahhoz, hogy később nehezebb túrákat is bevállaljon.” – mesélte dr. Gál Lívia.
„Olyan résztvevőnk is volt, aki egy magánéleti válság miatt csatlakozott hozzánk: évek óta nem volt közösségben, és azért kezdett el járni, hogy újra nyisson az emberek felé. Később írt nekem egy levelet arról, hogy mennyire sokat jelentett számára az a néhány óra, amit velünk töltött. Az ilyen visszajelzések adják a legnagyobb motivációt.”
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