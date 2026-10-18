Kajdi Csaba kutyáiról vallott: „Életünk legjobb döntése volt”

Aki ismeri, vagy követi Kajdi Csaba oldalát, az pontosan tudja, hogy az influenszer és divatszakértő számára a kutyái igazi családtagok. Nemrég a hot!-nak mesélt a házi kedvenceiről!

Kajdi Csaba és kiskutyája, Griselda

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Kajdi Csaba kutyái igazi családtagok

Grizi és Zsivány személyisége teljesen eltérő

A két kutya elválaszthatatlan játszótárs

Cyla kutyái a vendégeket is lelkesen fogadják

Kajdi Csaba kutyái igazi családtagok

„Nekem Sanyika volt a nagy szerelem – ahogy hívtam, »Apa pipihúsos táskája«. Tizenegy évig volt velem, és amikor elment, sokáig nem akartam másik kutyát. Egy év után anyukám mondta, hogy most már itt az ideje, hogy megint »apuka« legyek, ezért Grizit az ötvenedik születésnapomra szánta ajándékba. Zsivány már az én döntésem volt. A két kiskutya között azonnal különleges kapcsolat alakult ki” – kezdte a hot!-nak Cyla, aki azt is elárulta, hogy a két kiskutya milyen személyiséggel rendelkezik.

„Grizi bátrabb, vagányabb, szeret megszökni és elcsatangolni, egyáltalán nem félénk. Elég határozott kutya, és ha kell, meg a kisöccsét is megvédi. Zsivi ezzel szemben játékosabb és félénkebb. Elvan akár egyetlen labdával is, vagy egy tobozzal, amit az erdőből szokott összeszedni, aztán hazahozza, és saját magának dobálja. Mindketten nagyon bújósak és kedvesek, de Zsivi sokkal inkább a testvéréhez kötődik, mint hozzám” – vallotta be Cyla, aki mostanra úgy érzi, hogy élete legjobb döntése volt, hogy ismét lettek kiskutyái.

Életünk legjobb döntése volt, hogy itt van velünk a kis Zsivány, aki tényleg egy zsivány. Grizi nagyon szociális kutya, látszott rajta, hogy alig várja, hogy legyen mellette valaki, akivel bandázhat. Tökéletes a harmónia köztük, és lekötik egymást. A két kutyus rokon is, egy az anyukájuk, körülbelül egy év van közöttük, és bár hasonlóan bújósak, a személyiségük merőben eltérő.

– mondta a személyiségükről az influenszer, aki azért néha a haját tépi, ha a kutyái rendetlenkednek.

Kajdi Csaba kiskutyái: Griselda és Zsivány

(Fotó: hot! magazin/ archív)

„Sokszor jönnek velem, ami meg is látszik: a kocsim is meg tudja mutatni, hogy két kutyával járok, akkora a rumli benne. A nyári kánikulában azonban inkább otthon maradnak, hiszen az autóban még rövid időre sem biztonságos magukra hagyni őket. Ilyenkor inkább otthon, a klímában hűsölnek.”