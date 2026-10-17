Rácz Jenő zseniális trükköt vetett be feleségével a bölcsődei beszoktatásra

Rácz Jenőre bízták a bölcsődei beszoktatás folytatását, miután kislányuk, Kamilla nehezen viselte az édesanyjától való elválást. Rácz-Gyuricza Dóra a Lelkizünk podcastban mesélt arról, hogyan sikerült végül áthidalniuk a nehézségeket, és miért volt egészen más a helyzet, amikor a sztárséf vitte reggel a kislányukat.

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kislánya bölcsibe szoktatása nehéz feladat volt (Fotó: Szabolcs László)

Rácz Jenő felesége mesélte el, hogyan ment a leválás

A kisgyerekek számára nagy változás, amikor először kell hosszabb időt a szüleik nélkül tölteniük, és Kamillának sem ment egyik napról a másikra az új helyzet elfogadása. Dóra eleinte minden reggel maga kísérte el a kislányát a bölcsődébe, ám a búcsúzás rendre könnyekkel végződött. Néhány nap után már a gondozókban is felmerült, hogy talán más megoldást kellene keresniük.

„Amikor elindult a bölcsibe a beszoktatás, akkor én vittem minden reggel a bölcsibe Kamit, és hát nem nagyon ment a leválás. Szóval, amint én kiléptem az ajtón, már hallottam. A negyedik nap rám nézett a bölcsis néni, és azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e. Akkor mondtam, hogy: »Figyi, Jenő! Mi lenne, hogy ha te vinnéd így az ötödik nap? Próbáljuk meg azt, hogy te búcsúzol el, hátha így könnyebben le tudtok válni.« És bent volt öt órát a gyerek a bölcsiben!”

Rácz Jenő és felesége végül megoldotta a helyzetet (Fotó: Szabolcs László)

Rácz Jenő gyerekének sikerült beszoknia a bölcsibe

A váltás váratlanul jól sült el: Kamilla az édesapjával való reggeli búcsú után már sokkal könnyebben vette az akadályokat. Dóra szerint ennek az lehetett az oka, hogy a kislány számára az apától való elköszönés addigra megszokott része volt a mindennapoknak, míg az édesanyja távozása egészen más érzéseket váltott ki belőle.

„Tehát ahhoz nem volt hozzászokva a gyerek, hogy anyától el kell búcsúzni, és anya elmegy, és akkor most mi lesz? Ahhoz viszont minden nap hozzá volt szokva, hogy apától elbúcsúzik, mert apa elmegy dolgozni, és amúgy minden megy tovább, és minden biztonságos.”

A történetnek volt egy humoros oldala is. Rácz Jenő kislánya bent töltötte az időt a bölcsődében, az édesapa állítólag másfél órán keresztül várakozott az ajtó előtt, és azt figyelte, mikor hallja meg a kislánya sírását.

„Mondta Jenő, hogy másfél órát állt az ajtó előtt, hogy mikor sír már. És mondta, hogy: »Egyszerre vagyok elképesztően büszke rá, és közben egy kicsit meg is sértődtem«

– mondta Dóra.