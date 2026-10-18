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Kiderült, ezért jelentkezett valójában a Megasztárba a fiatal, tehetséges rapper

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 06:30
Megasztárrapperpéldamutatás
Felrobbantotta a színpadot a fiatal rapper, Kovács Barnabás, aki nemcsak a produkciójával, de a karakterével is azonnal levette a lábáról a zsűrit. A Megasztár fiatal tehetsége a hot! magazinnak elárulta, mit szeretne átadni a zenén keresztül a mai fiataloknak.
Bors
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Már kiskorában megmutatkozott a zene iránti elhivatottsága, ezért szinte magától értetődő volt, hogy Barnabás egyszer egy országos tehetségkutatóban is megméretteti magát. A fiatal tehetség a Megasztárban óriási sikert aratott.

A Megasztár színpadán hatalmasat rappelt Kovács Barnabás.
Kovács Barnabás levette a lábáról produkciójával a Megasztár zsűrit (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Példát szeretne mutatni a Megasztár tehetsége

A rapper számára nem volt kérdés, hogy csakis saját dallal jelentkezzen a TV2 tehetségkutatójába. A Megasztár 2026 versenyzője azzal a tudattal lépett a színpadra, hogy családja teljes mellszélességgel mögötte áll.

„Komolyabban nagyjából két éve foglalkozom a zenéléssel. A Megasztárba azért jelentkeztem, mert több barátom és ismerősöm is részt vett már ebben a tehetségkutatóban, és mindannyian pozitív tapasztalatokról és szép eredményekről számoltak be, és biztattak, hogy ez az év az enyém lesz. A családom is teljes mértékben támogat, hiszen nagyon céltudatos vagyok” – kezdte a hot! magazinnak Barnabás.

Bár sokan jól bevált slágerekkel érkeznek a válogatóra, a fiatal tehetség hisz a saját alkotások erejében, így egy igazán személyes produkcióval készült a műsor megújúlt zsűrijének, amiben Marics Peti, Herceg Erika aki magára vállalta a Helfy testvérek balhéját – mellé T. Danny és Dallos Bogi ült be. 

Számomra a kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy nem szeretném más dalát előadni; kizárólag csak azt, amit saját magam írok. Egyébként spontán módon született meg: átjöttek hozzám a barátaim, hogy a hosszú szünet után végre találkozzunk, és alig egy óra alatt el is készült a zene. A dalom azt mutatja be, hogyan nőttem fel, és hogy másként szocializálódtam, mint a többiek, hiszen a környékünkön mindenki szinte még gyerekként felnőtté válik, azaz sokkal korábban kóstolnak bele a csajozásba.

Barnabás úgy érzi, hogy a sportból hozott céltudatosságának és kitartásának köszönhetően pozitív mintát adhat a kortársainak, és ezzel a nemes küldetéssel vágott neki a műsornak is. 

„Világszerte sok olyan előadó van, aki nem képvisel jó értékrendet. Én viszont úgy érzem, hogy a sportolói múltamból fakadóan nem egy komolytalan srác vagyok, így példát akarok mutatni a fiataloknak. Szeretnék pár olyan tanácsot adni, ami annak idején nekem is jól jött volna. Úgy gondolom, vagyok már elég érett ahhoz, hogy a mai generációt egy vagányabb, mégis helyes irányba tereljem.”

Barnabás továbbjutott a középdöntőbe, így a műsor következő szakaszában is szurkolhatnak majd érte a nézők. A Megasztár szombat esténként látható a TV2-n. 

@baernae_ Középdöntőt várjátok?#megasztár #megasztár2026 #fy #fyp #share ♬ eredeti hang - Baernae_
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(Fotó: hot! magazin)

 

 

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