Farm VIP - Young G Bécinek nem csak Kriston Petivel kellett megküzdenie

Farm VIP-ban nemcsak a riválisát, Kris­ton Petit kellett két vállra fektetnie a döntőben Bécinek, hanem a saját korlátait is át kellett ugrania a fődíjért.

A Farm VIP idei évadát Béci nyerte meg (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A Farm VIP alaposan próbára tette Béci korlátait

Iszonyatosan nehéz párbaj volt, hiszen egy kifejezetten jó kiállású csávóról beszélünk. Ráadásul régóta a haverom, éveken át a feleségem személyi edzője volt, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy egyszer egymás ellen fogunk küzdeni. Rendesen be voltam tojva, mivel autoimmun beteg vagyok, aminek következtében ízületi fájdalmaim is vannak, így Petin kívül saját magammal is meg kellett küzdenem. Eszméletlen boldog voltam, és teljesen hihetetlen volt számomra, hogy az a munka, amit hat hét alatt véghez vittem, beérett, és ilyen formában valósult meg

– kezdte a hot!-nak Young G Béci, a Farm VIP nyertese.

Kezdetben még maga sem gondolta volna, hogy ő állhat majd a döntő kapujában, ám a kitartása végül a csúcsig repítette.

„Úgy indultam neki, hogy szeretnék győzni, ám nem voltam biztos benne, hogy ez így is lesz; csak a vége felé realizálódott bennem, hogy akár meg is nyerhetem. Úgy gondolom, hogy a kitartásom és az őszinteségem is hozzásegített a győzelemhez, amire nagyon büszke vagyok. Hatalmas motivációt kaptam, amikor a feleségem és a két gyermekem bejöhettek hozzám; olyan elképesztő plusz erőt adott, ami végigvitt az egészen.”

Családjából merített erőt (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Sokan találgatják, hogy mi lesz a sorsa a fődíjnak, Béci pedig megosztotta a magazinnal a terveit.

Van egy közös vállalkozásunk Norinával, éppen ezért ezt a pénzösszeget a cégünkbe, a saját fejlődésünkbe szeretnénk befektetni, hogy minél előrébb jussunk az életben. Emellett persze szeretnénk saját házat építeni: egy kis meleg otthont teremteni magunknak

– árulta el.