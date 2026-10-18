Napi 350 ezer forint? Árpa Attila lerántotta a leplet a magyar sorozatszínészek gázsijáról!

A hazai film- és sorozatgyártás kulisszái mögött rejlő pénzügyi valóság sokakat meglephet, hiszen a sztárok bevételei gyakran makacs tévhiteken alapulnak. Árpa Attila színész-rendező nemrégiben M. Kiss Csaba vendége volt a Neshama TV Én és a pénz című műsorában, ahol kíméletlen őszinteséggel teregette ki a szakmai titkokat. Az egykori Nagy Ő részletesen beszélt arról, hogy valójában mekkora összegeket tesznek zsebre a hazai színészek egy-egy forgatási nap után, miközben a kultikusnak számító Argo című filmje kapcsán a méregdrága kudarcokról és a mögötte álló drámáról is izgalmas részleteket osztott meg.
A közhiedelemmel ellentétben, a sztár szerint a bevételek nem mindig a várt módon alakulnak:
Meglepő módon egy hollywoodi filmben a napidíj sokszor kevesebb, mint amit egy magyar sorozatban kap egy színész. Az alsó hang kb. 150 ezer forint/nap, felmegy 200–250 ezerre, ma már talán 300 000–350 000 forintot lehet elkérni per nap
Árpa hozzátette, hogy a statiszták mai napig nem járnak igazán jól Magyarországon. Bár a százezres napidíjak csábítóan hangzanak, a valóság sokkal bizonytalanabb, mint azt kívülről gondolnánk: „Erről az összegről viszont fontos tudni, hogy ez napi gázsi, tehát ha azt mondod, hogy valaki egy nap kap 350 000 forintot, jól hangzik, de mi van akkor, ha ez 3 nap, és utána 3 hónapig semmi? Márpedig a mi szakmánk sokszor ilyen” – tárta fel a színészi pálya kegyetlen oldalát a művész.
A rendező az Argo költségvetéséről is őszintén vallott: „Az RTL anno 90 milliót tett bele, különböző szponzorok is még egy pár tízmilliót, és saját pénzből is dolgoztunk”– ismerte el. A háttérben azonban komoly gondok akadtak, ugyanis pályázati pénz nem volt benne, sőt az utólagos normatív támogatást sem kapták meg, mert az akkori producer kicsit mohó lett. Árpa elmondta, hogy bár bukott rajta pénzügyileg, de a nézettség viszont remekül pörgött, így kapott pénzt a következő filmre, a Pál Adriennre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.