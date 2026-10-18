Napi 350 ezer forint? Árpa Attila lerántotta a leplet a magyar sorozatszínészek gázsijáról!

A hazai film- és sorozatgyártás kulisszái mögött rejlő pénzügyi valóság sokakat meglephet, hiszen a sztárok bevételei gyakran makacs tévhiteken alapulnak. Árpa Attila színész-rendező nemrégiben M. Kiss Csaba vendége volt a Neshama TV Én és a pénz című műsorában, ahol kíméletlen őszinteséggel teregette ki a szakmai titkokat. Az egykori Nagy Ő részletesen beszélt arról, hogy valójában mekkora összegeket tesznek zsebre a hazai színészek egy-egy forgatási nap után, miközben a kultikusnak számító Argo című filmje kapcsán a méregdrága kudarcokról és a mögötte álló drámáról is izgalmas részleteket osztott meg.

Árpa Attila filmek és sorozatok kulisszatitkaiba kalauzolt el minket (Fotó: Bors)

Mennyi az annyi? Árpa Attila elmondta!

A közhiedelemmel ellentétben, a sztár szerint a bevételek nem mindig a várt módon alakulnak:

Meglepő módon egy hollywoodi filmben a napidíj sokszor kevesebb, mint amit egy magyar sorozatban kap egy színész. Az alsó hang kb. 150 ezer forint/nap, felmegy 200–250 ezerre, ma már talán 300 000–350 000 forintot lehet elkérni per nap

Árpa hozzátette, hogy a statiszták mai napig nem járnak igazán jól Magyarországon. Bár a százezres napidíjak csábítóan hangzanak, a valóság sokkal bizonytalanabb, mint azt kívülről gondolnánk: „Erről az összegről viszont fontos tudni, hogy ez napi gázsi, tehát ha azt mondod, hogy valaki egy nap kap 350 000 forintot, jól hangzik, de mi van akkor, ha ez 3 nap, és utána 3 hónapig semmi? Márpedig a mi szakmánk sokszor ilyen” – tárta fel a színészi pálya kegyetlen oldalát a művész.