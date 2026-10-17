A Queen sztárja ott lehet az EDDA musical előadásán: Adam Lambert elfogadta Nagy Szilárd meghívását

Nagy Szilárd, az ismert magyar énekes október 10-én Párizsban járt, ahol felesége 40. születésnapját ünnepelték meg egy koncertélménnyel. Nem, nem a fentebb említett Adam Lambert buliján voltak, de a szállásuk felé sétálva, belebotlottak a Queen zenekar énekesébe, aki baráti körben italozott egy kocsma teraszán. A találkozásról természetesen közös kép is született és egy poszt is, ami alapján Szilárddal beszélgettünk arról a néhány percről, amit a világsztár társaságában tölthetett.
Előtte azonban a producer elmesélte, milyen koncerten is jártak Párizsban. „A feleségemnek júniusban volt a negyvenedik születésnapja. Ő ugye szintén szakmabeli, hiszen színésznő és énekesnő, aki játszik a Vámpírok báljában, és ő A kör musical női főszereplője is. A kedvenc énekese pedig Gavin DeGraw. Ennek a szenzációs előadónak volt fellépése a párizsi Bataclan koncertteremben.”
Ez a koncert volt a feleségem egyik születésnapi ajándéka. Hárman, a kisfiunkkal együtt mentünk el a buliba, ami szuper volt.
„Gavin általában a koncertek végén ki szokott menni a közönséghez, de most nem így tett. Zsuzsa és a fiunk elmentek a kabátokért, én pedig kijjebb vártam rájuk, amikor Gavin megjelent. Megállítottam és arra kértem, várja meg a feleségemet. Így is tett és végül egy családias beszélgetés kerekedett a dologból” – kezdte a Borsnak Nagy Szilárd énekes-producer.
Az EDDA musical, A Kör producere azt gondolta, ez a mozzanat lesz a családi program fénypontja, de tévedett. A késői óra okán gyalog indultak el párizsi szállásuk felé, amikor is… „Egy kiskocsma teraszán megpillantottam Adam Lambertet. Igazából nem is hittem a szememnek, mert nem gondoltam, hogy egy ilyen helyen futhatok össze vele. Szóltam a feleségemnek, aki odanézett, majd közölte, hogy biztosan tévedek. Ennek ellenére én odaléptem és megszólítottam. Azonnal ki is derült, hogy valóban ő a Queen énekese.”
Hihetetlenül közvetlen volt és el is kezdtünk dumálni. Nem volt már szomjas ő sem, szóval nagyon lazán viselkedett, miközben a whiskyjét iszogatta. Nem rohant sehová, én pedig elmondtam neki, hogy a Queen budapesti koncertjén a második sorból hallgattuk őket
– mesélte gyermeki lelkesedéssel a hangjában Szilárd, aki hozzátette, sosem volt az a kimondott rajongó típus, de Adam Lamert munkássága alaposan lenyűgözte. Végül a szó a magyar énekes munkájára terelődött és ekkor született meg a meghívás, amit Adam örömmel el is fogadott. „Meséltem neki arról is, hogy Magyarországon én vagyok az EDDA musical főszereplője és producere. Ez felkeltette az érdeklődését, hiszen ő a pályája elején több Broadway musicalben szerepelt, és nagyon kedveli is ezt a műfajt. Végül megkérdeztem, hogy lenne-e kedve egyszer eljönni egy előadásunkra, ő pedig őszintén igent mondott. Mondta, hogy gyakran jár Budapesten, így ha ráírok és elküldöm neki a dátumokat, megnézi, hogy el tud-e jönni valamikor. Ez egy álom az álomban történet. Ha pedig valóban eljön, mi fenntartunk neki egy helyet a díszpáholyban” – jelentette ki Nagy Szilárd.
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