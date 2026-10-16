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Pszi gyógyítás Brazíliában: tyúktojásokkal próbálta kiűzni a betegséget a brazil gyógyító

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sámán
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 16. 18:30
pszisámánizmusmágiagyógyításcsoda
Egy brazil gyógyító különös szertartást végzett egy cisztákkal küzdő nőn: tyúktojásokkal próbálta meg eltávolítani a betegséget okozó negatív energiákat. A pszi gyógyítás részletei még a nő szkeptikus párját is megdöbbentették.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei
  • Egy sámán tyúktojások segítségével próbálta meg eltávolítani a nő testében lévő negatív energiákat.
  • A műtéttől rettegő Elena a szertartás alatt úgy érezte, valami valóban távozik a szervezetéből.
  • Három héttel később az orvosi vizsgálat szerint a korábban felfedezett ciszták mérete csökkent.
  • A jelenségre természetes magyarázat is létezik.

Elena és Tomi a harmincas éveik közepén jártak, mikor úgy érezték, elérkezett a családalapítás ideje. A pszi gyógyítás lehetőségével Elena akkor kezdett gondolatban eljátszani, mikor a nőgyógyászati vizsgálata szomorú eredményekkel zárult. Dél-amerikai körutazásuk során egy brazil gyógyító olyan speciális szertartást végzett a fiatal nőn, amin még a földhözragadt párjának is elakadt a szava.

Pszi gyógyítás egy kanapén fekvő nőn
A pszi gyógyítás menthette meg egy fiatal pár gyermekvállalási terveit? Fotó: 123RF

A pszi gyógyítás hívei úgy vélik, a testi betegségek hátterében elsődlegesen olyan energetikai blokkok húzódnak meg, amelyek különleges beavatkozásokkal feloldhatók. Elena korábban maga sem hitt az efféle, „hókuszpókusznak” titulált módszerekben, ám Brazíliában olyasmit tapasztalt, amit a mai napig nem tud helyretenni magában.

Pszi gyógyítás Brazíliában: egy kétségbeesett magyar nő meghökkentő kalandja

Elena és Tomi a harmincas éveikben jártak, sok éve boldog párkapcsolatban éltek, és már egy ideje szerettek volna kisbabát. A nő azonban az intenzív próbálkozás ellenére sem esett teherbe: egy nőgyógyászati vizsgálat során több kisebb-nagyobb cisztát fedeztek fel a petefészkeiben, valamint a méhfalában is elváltozásokat találtak. Az orvosok műtétet javasoltak, amitől Elena rettenetesen félt. Attól tartott, hogy az esetleges komplikációk végleg keresztülhúzhatják az anyaságról szőtt álmait.

„Úgy éreztem, mielőtt befekszem a műtőbe, és felkészülök életem következő szakaszára, szeretnék még valami szépet átélni. Elmenni valahova jó messzire, ahol legalább néhány hétig nem az állapotom körül forog minden gondolatom” – mesélte Elena. Így született meg a két hetes dél-amerikai körutazás ötlete.

Netes információk alapján állította össze a túratervet saját maga, a programok után kutatva pedig érdekes turistabeszámolókba futott bele. Elena olyan brazil gyógyítókról olvasott, akik állítólag valós, fizikai műtét nélkül képesek eltávolítani a betegségek mögött meghúzódó negatív energiákat – sőt akár meg is szüntethetnek ezáltal súlyos elváltozásokat.

Brazíliában a spirituális gyógyításnak nagy hagyománya van: sokan hisznek abban, hogy transzállapotban, szellemi segítők bevonásával képesek „belenyúlni” az ember energetikai rendszerébe és testébe.

Tomi azonban racionális emberként hallani sem akart a dologról.

Ugye te sem gondolod komolyan, hogy valami sámán néhány varázstrükkel eltünteti a cisztáidat?

 – kérdezte hitetlenkedve.

Végül mégis beadta a derekát. Úgy gondolta, ha Elenának ettől az egésztől jobb lesz a kedve, már megérte.

Dobok, kántálás és záptojások

Eljutottak egy csoportos gyógyító szertartásra, ahol nagyjából két tucatnyian gyűltek össze egy kis spirituális központhoz hasonló helyen – ritmusos dobolás, monoton ének és különös kántálás töltötte be a teret. Azt sem tudták, milyen nyelven énekelnek. A sámánszerű gyógyító látszólag csak pár szót beszélt angolul, így Elenáék jóformán semmit sem értettek az egész rituáléból. Egyszer csak intett, hogy a betegek lépjenek elé.

Elenára elsőként mutatott rá, és felfektette egy magasított ágyra. A férfi a hasára helyezte a tenyerét, lehunyta a szemét, először csak halkan mormolt valamit, majd egyre erőteljesebben kántálni kezdett. Ezután egy kosárkából elővett pár tyúktojást. Egyet-kettőt a földhöz csapott, amelyek szagmentesek, egészségesen sárga színűek voltak. Tomi értetlenül figyelte, ahogy a gyógyító a földhöz vágja őket, nem értette, mi történik.

Ezt követően a gyógyító furcsa mozdulatokat tett Elena hasa felett, majd egy érthetetlen szót ismételt többször is, szinte üvöltve. Elővett még pár tojást, amelyeket ismét hatalmas erővel a talajnak vágott – és itt jött a meglepetés: a tojásokból furcsa, kékeszöldes-feketés, záptojásra emlékeztető massza folyt szét. Olyan elviselhetetlen bűz terjengett a helyiségben, hogy többen az orruk elé tették a kezüket. Elena azonban egészen másra fókuszált akkor:

„Abban a pillanatban azt éreztem, mintha valami rossz, sötét energia távozott volna belőlem. Mintha a gyógyító a tojások belsejébe zárta volna mindazt, amitől meg akartam szabadulni.”

Tomi szerint az egész csak ügyes színjáték és szemfényvesztő show volt, ami Elena pszichéjére hatott. A fiatal nő viszont megmagyarázhatatlan megkönnyebbülést érzett.

Három héttel később az orvosi leletek is változást mutattak

Hazatérésük után Elena visszament a nőgyógyászához, hogy megbeszéljék a további teendőket. Az ultrahangvizsgálat azonban nem várt eredményt hozott: a korábban felfedezett ciszták mérete észrevehetően csökkent. Az orvosa az új leletek alapján úgy döntött, egyelőre elhalasztják a tervezett beavatkozást, és tovább figyelik az elváltozások alakulását. Elena örömében sírva fakadt, Tomi pedig hitetlenkedve nézte a korábbi és az új vizsgálati eredményeket. Tudta – és ezt az orvos is megerősítette –, hogy bizonyos ciszták maguktól is visszafejlődhetnek. Mégis erősen motoszkált benne a gondolat: miért éppen most, a „varázsrituálé” után történt ez így?

Placebohatás vagy valódi energetikai gyógyítás?

A pszi gyógyítás és pszi sebészet hatékonyságát illetően nagyon megoszlanak a vélemények. Tudományos bizonyítékok a mai napig nem támasztják alá a létezésüket, viszont valóban beszámoltak már néhányan csodás gyógyulásokról. Valószínűleg a placebohatásban rejlik a titok: a gyógyulásba vetett hit befolyásolhatja a fájdalomérzetet, csökkentheti a stresszt és jelentősen javíthatja a közérzetet, ugyanakkor nem bizonyított, hogy cisztákat is képes a valóságban eltüntetni. A szervezet öngyógyító, önregeneráló folyamataira viszont egyértelműen jó hatást gyakorolhat minden ilyen „beavatkozás”.

Elena mégis úgy érzi, valami megfoghatatlan történt vele Brazíliában. Habár Tomi továbbra sem hisz a természetfeletti gyógyításban, már egyáltalán nem neveti ki a párja élményét.

Az rendben van, hogy a leletekre létezhet teljesen természetes, orvosi magyarázat, de egyetlen kérdés mindkettőjükben ott maradt: vajon a szervezet természetes öngyógyító folyamatai vezettek a javuláshoz, vagy azon a bizonyos szertartáson Elena valóban megszabadulhatott valamilyen negatív energiától?

További érdekességeket a pszi-sebészetről itt tudhatsz meg:

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