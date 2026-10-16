Pszi gyógyítás Brazíliában: tyúktojásokkal próbálta kiűzni a betegséget a brazil gyógyító

Egy sámán tyúktojások segítségével próbálta meg eltávolítani a nő testében lévő negatív energiákat.

A műtéttől rettegő Elena a szertartás alatt úgy érezte, valami valóban távozik a szervezetéből.

Három héttel később az orvosi vizsgálat szerint a korábban felfedezett ciszták mérete csökkent.

A jelenségre természetes magyarázat is létezik.

Elena és Tomi a harmincas éveik közepén jártak, mikor úgy érezték, elérkezett a családalapítás ideje. A pszi gyógyítás lehetőségével Elena akkor kezdett gondolatban eljátszani, mikor a nőgyógyászati vizsgálata szomorú eredményekkel zárult. Dél-amerikai körutazásuk során egy brazil gyógyító olyan speciális szertartást végzett a fiatal nőn, amin még a földhözragadt párjának is elakadt a szava.

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A pszi gyógyítás hívei úgy vélik, a testi betegségek hátterében elsődlegesen olyan energetikai blokkok húzódnak meg, amelyek különleges beavatkozásokkal feloldhatók. Elena korábban maga sem hitt az efféle, „hókuszpókusznak” titulált módszerekben, ám Brazíliában olyasmit tapasztalt, amit a mai napig nem tud helyretenni magában.

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Elena és Tomi a harmincas éveikben jártak, sok éve boldog párkapcsolatban éltek, és már egy ideje szerettek volna kisbabát. A nő azonban az intenzív próbálkozás ellenére sem esett teherbe: egy nőgyógyászati vizsgálat során több kisebb-nagyobb cisztát fedeztek fel a petefészkeiben, valamint a méhfalában is elváltozásokat találtak. Az orvosok műtétet javasoltak, amitől Elena rettenetesen félt. Attól tartott, hogy az esetleges komplikációk végleg keresztülhúzhatják az anyaságról szőtt álmait.

„Úgy éreztem, mielőtt befekszem a műtőbe, és felkészülök életem következő szakaszára, szeretnék még valami szépet átélni. Elmenni valahova jó messzire, ahol legalább néhány hétig nem az állapotom körül forog minden gondolatom” – mesélte Elena. Így született meg a két hetes dél-amerikai körutazás ötlete.

Netes információk alapján állította össze a túratervet saját maga, a programok után kutatva pedig érdekes turistabeszámolókba futott bele. Elena olyan brazil gyógyítókról olvasott, akik állítólag valós, fizikai műtét nélkül képesek eltávolítani a betegségek mögött meghúzódó negatív energiákat – sőt akár meg is szüntethetnek ezáltal súlyos elváltozásokat.

Brazíliában a spirituális gyógyításnak nagy hagyománya van: sokan hisznek abban, hogy transzállapotban, szellemi segítők bevonásával képesek „belenyúlni” az ember energetikai rendszerébe és testébe.

Tomi azonban racionális emberként hallani sem akart a dologról.

Ugye te sem gondolod komolyan, hogy valami sámán néhány varázstrükkel eltünteti a cisztáidat?

– kérdezte hitetlenkedve.