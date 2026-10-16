Csillagjegyek, akik titkon gyűlölik egymást

Akadnak olyan csillagjegyek, akik a legkevésbé sem kedvelik egymást, ebből azonban a külvilág szinte semmit sem észlelhet: látszólag ugyanis nagyon kedvesek a másikhoz, és nem mutatják ki, hogyan éreznek egymást iránt valójában. Az alábbiakban most azokat az állatövi jegyeket mutatjuk be, akik titokban utálják egymást, illetve azt is, mi az oka ennek az ellenszenvnek!

Csillagjegyek, akik titokban utálják egymást / Fotó: Thanumporn Thongkongkaew

Ezek a csillagjegyek titokban utálják egymást

1. Kos és Bak: A Kos impulzív természete ellentétben állhat a Bak gyakorlatiasságával és óvatosságával.

2. Bika és Vízöntő: A Bika stabilitás iránti igénye ellentétes a Vízöntő szabadság- és változás iránti vágyával.

3. Ikrek és Skorpió: Az Ikrek könnyedségét elnyomhatja a Skorpiók intenzitása és mélysége.

4. Rák és Nyilas: A Rák érzelmi biztonság iránti igénye ellentétben állhat a Nyilas kalandvágyával és függetlenség iránti szeretetével.

5. Oroszlán és Bika: Mindkét jegy igen erős akaratú és makacs, ami hatalmi harcokhoz vezethet, és ami miatt nemigen kedvelhetik egymást.

6. Szűz és Nyilas: A Szüzek rend- és precizitásigénye ellentétben állhat a Nyilas gondtalan és spontán természetével.

7. Mérleg és Bak: A Mérleg társaságkedvelő természete és harmónia iránti igénye ellentétes a Bak komolyságával és fegyelmével.

8. Skorpió és Vízöntő: A Skorpiók érzelmi mélysége és birtoklási vágya éles ellentétben állhat a Vízöntő távolságtartóságával és szabad szelleműségével.

9. Nyilas és Halak: A Nyilas egyenessége megsebezheti a Halak érzékeny és álmodozó természetét.

10. Vízöntő és Rák: A Vízöntő függetlenségi és konvencionális vágya ütközhet a Rák szoros családi kötelékek és hagyományok iránti igényével.

Az asztrológia szórakoztató személyiségértelmezés, nem tudományos módszer: természetesen senkinek a csillagjegye nem dönti el, milyen viszonyt ápol másokkal.





(Via)

Az asztrológia szerint három csillagjegy: a Bika, a Rák és a Skorpió szülöttei többnyire a hosszú távú kapcsolatokkal hozhatók összefüggésbe. Míg a Bika a stabilitása miatt számít kiemelkedően hűségesnek, addig a Rák az együttérzésének, a Skorpió pedig a megbízhatóságának köszönhetően. Mindhárom jegy nagyon elkötelezett egy kapcsolatban, ha egyszer már benne vannak, és egészen másként látják a szerelmet. A további részleteket ITT lehet elolvasni!



