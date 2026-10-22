Sharon Stone élete darabokra hullott a sztrók után: Hollywood is hátat fordított neki

Sharon Stone élete egyetlen pillanat alatt változott meg: a halálközeli élménnyel járó agyvérzése után nemcsak az egészségéért kellett küzdenie, hanem a hollywoodi karrierje is veszélybe került. A színésznő hosszú éveken át próbált felépülni a stroke-ja után, ám a szakma teljesen hátat fordított neki. Az Elemi ösztön egykori sztárja most őszintén megnyílt a megpróbáltatásairól, a mai napig fennálló egészségügyi nehézségeiről és arról, milyen ára volt a felépülésnek.

Sharon Stone sztrókja után már nem kapott szerepeket Hollywoodban (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Az Elemi ösztön sztárja 43 éves korában sztrókot kapott, ami miatt nemcsak az egészsége, hanem a karrierje is veszélybe került

sztárja 43 éves korában sztrókot kapott, ami miatt nemcsak az egészsége, hanem a karrierje is veszélybe került Sharon Stone betegsége után Hollywood teljesen elfordult tőle: egyáltalán nem kapott szerepeket

betegsége után Hollywood teljesen elfordult tőle: egyáltalán nem kapott szerepeket És bár a felépülés rengeteg idejébe és pénzébe telt, végül a festészet segítségével újra megtalálta önmagát

Sharon Stone-nak hátat fordított Hollywood a sztrók után

Az Elemi ösztön sztárja az Elle Spain magazinnak meglepő őszinteséggel vallott a több mint 20 évvel ezelőtti agyvérzéséről és arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül utána mind az egészsége, mind a munkája miatt. Sharon Stone szerint miután felépült a sztrókból, a karrierjét már nem tudta ott folytatni, ahol azelőtt abbahagyta. Hollywood teljesen hátat fordított neki, és már nem kapott szerepeket:

Minden esély ellenére sikerült felépülnöm, de az állásajánlatok elmaradtak. Akkoriban, ha nő voltál, és valami történt veled, akkor véged volt.

Sharon Stone 2001-ben, 43 éves korában kapott sztrókot, amit egy kilenc napig tartó agyvérzés követett (Fotó: Giada Papini Rampelotto/Europane / Northfoto)

Sharon Stone sztrókból való felépülése

Sharon Stone 43 éves korában sztrókot kapott, amelyet kilenc napon át tartó agyvérzés követett. A helyzet annyira kritikus volt, hogy az orvosok mindössze egy százalék esélyt adtak neki a túlélésre. És bár az életveszély később elmúlt, a felépülés rendkívül hosszú és nehéz folyamatnak bizonyult. Újra kellett tanulnia olvasni, látásproblémái voltak és a memóriájával is akadtak gondok. A színésznő állítása szerint ma már sokkal jobban van, de még mai napig visszatérő rohamokkal küzd.

Sharon Stone több mint 18 millió dollárt veszített el a felépülése alatt (Fotó: Bruno Bebert / Bestimage / Northfoto)

Dollármilliókat veszített el

Sharon Stone sztrók utáni évei nemcsak egészségügyi, hanem anyagi szempontból is rendkívül nehezek voltak. A felépülése alatt az addig felhalmozott vagyonából is jelentős összegek tűntek el. Elmondása szerint körülbelül 18 millió dollárt takarított meg a karrierje során, ám amikor később hozzáfért a bankszámláihoz, a pénz már nem volt meg. Az Elemi ösztön sztárja szerint abban a kiszolgáltatott időszakban mások kihasználták a helyzetét és a felépülést követően gyakorlatilag nulláról kellett újrakezdenie az életét. A 68 éves színésznő ezek után a festészet felé fordult, és ennek köszönhetően sikerült újra visszatalálnia önmagához. A koronavírus-járvány idején kezdett intenzíven alkotni, később pedig már saját kiállításokon is bemutatta alkotásait. És bár azóta már a filmiparba is vissza tudott térni, a festészet azóta is fontos része maradt az életének.