Sharon Stone élete darabokra hullott a sztrók után: Hollywood is hátat fordított neki

Sharon Stone élete egyetlen pillanat alatt változott meg: a halálközeli élménnyel járó agyvérzése után nemcsak az egészségéért kellett küzdenie, hanem a hollywoodi karrierje is veszélybe került. A színésznő hosszú éveken át próbált felépülni a stroke-ja után, ám a szakma teljesen hátat fordított neki. Az Elemi ösztön egykori sztárja most őszintén megnyílt a megpróbáltatásairól, a mai napig fennálló egészségügyi nehézségeiről és arról, milyen ára volt a felépülésnek.
Az Elemi ösztön sztárja az Elle Spain magazinnak meglepő őszinteséggel vallott a több mint 20 évvel ezelőtti agyvérzéséről és arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül utána mind az egészsége, mind a munkája miatt. Sharon Stone szerint miután felépült a sztrókból, a karrierjét már nem tudta ott folytatni, ahol azelőtt abbahagyta. Hollywood teljesen hátat fordított neki, és már nem kapott szerepeket:
Minden esély ellenére sikerült felépülnöm, de az állásajánlatok elmaradtak. Akkoriban, ha nő voltál, és valami történt veled, akkor véged volt.
Sharon Stone 43 éves korában sztrókot kapott, amelyet kilenc napon át tartó agyvérzés követett. A helyzet annyira kritikus volt, hogy az orvosok mindössze egy százalék esélyt adtak neki a túlélésre. És bár az életveszély később elmúlt, a felépülés rendkívül hosszú és nehéz folyamatnak bizonyult. Újra kellett tanulnia olvasni, látásproblémái voltak és a memóriájával is akadtak gondok. A színésznő állítása szerint ma már sokkal jobban van, de még mai napig visszatérő rohamokkal küzd.
Sharon Stone sztrók utáni évei nemcsak egészségügyi, hanem anyagi szempontból is rendkívül nehezek voltak. A felépülése alatt az addig felhalmozott vagyonából is jelentős összegek tűntek el. Elmondása szerint körülbelül 18 millió dollárt takarított meg a karrierje során, ám amikor később hozzáfért a bankszámláihoz, a pénz már nem volt meg. Az Elemi ösztön sztárja szerint abban a kiszolgáltatott időszakban mások kihasználták a helyzetét és a felépülést követően gyakorlatilag nulláról kellett újrakezdenie az életét. A 68 éves színésznő ezek után a festészet felé fordult, és ennek köszönhetően sikerült újra visszatalálnia önmagához. A koronavírus-járvány idején kezdett intenzíven alkotni, később pedig már saját kiállításokon is bemutatta alkotásait. És bár azóta már a filmiparba is vissza tudott térni, a festészet azóta is fontos része maradt az életének.
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