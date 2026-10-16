Előkerült a megrázó segélyhívás, amin Hayden Panettiere életéért küzdenek

Megrázó részletek derültek ki Hayden Panettiere halálának napjáról. Nyilvánosságra került az a segélyhívás, amelyen a színésznő párjának testvére, Zach Hickerson kétségbeesetten segítségért könyörög, miközben próbálja újraéleszteni a sztárt.

Hayden Panettiere utolsó pillanatairól egy megrázó hangfelvétel került elő

(Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

Előkerült az a segélyhívó felvétel, ami Hayden Panettiere utolsó perceiben készült

utolsó perceiben készült A hangfelvételen hallható, ahogy Zach Hickerson kétségbeesetten küzdött a sztár életéért

kétségbeesetten küzdött a sztár életéért A 36 éves színésznő túladagolás következtében halt meg augusztus 16-án.

Kiszivárgott Hayden Panettiere utolsó perceiről egy felvétel

Megrázó hangfelvétel került nyilvánosságra Hayden Panettiere halálának körülményeiről. A Hősök és a Nashville sztárja 2026. augusztus 16-án hunyt el egy dél-karolinai, Greenville-i szálláshelyen, mindössze 36 évesen. A CBS által közzétett segélyhívásból kiderül, milyen kétségbeesett percek következtek azután, hogy a színésznőt eszméletlenül találták. A segélyhívást Zach Hickerson, Hayden Panettiere se veled, se nélküled kapcsolatban élő párjának, Brian Hickersonak a testvére indította, aki épp a templomból visszaérve eszméletlen állapotban találta a színésznőt. A hangfelvételen hallható, ahogy a kétségbeesett férfi próbál küzdeni Hayden Panettiere életéért.

A diszpécser telefonon keresztül irányította az újraélesztést

Miután a hívás közben kiderült, hogy Hayden Panettiere eszméletlen és nem lélegzik, a diszpécser azonnal arra utasította Zach Hickersont, hogy fektesse a színésznőt a hátára és kezdje meg az újraélesztést. A férfi követte az utasításokat, miközben a mentők úton voltak a helyszínre. A segélyhívás után a kiérkező mentők átvették az újraélesztést, és megpróbálták megmenteni Hayden Panettiere életét. Az erőfeszítéseik azonban nem jártak sikerrel: a színésznőt helyi idő szerint délután 2 óra 32 perckor halottnak nyilvánították.

Hayden Panettiere se veled, se nélküled párja, Brian Hickerson is próbálta újraéleszteni a színésznőt

(Fotó: MEGA/Northfoto)

Brian Hickerson is próbálta megmenteni a színésznőt

Zach Hickerson TMZ-nek korábban azt mondta, hogy amikor megérkezett a szállásra, a testvére is ott volt. Elmondása szerint miután észrevették, hogy a színésznő nem reagált az ébresztésre, Brian egy Narcan nevű gyógyszert adott a színésznőnek, amelyet opioid-túladagolás esetén alkalmaznak az életveszélyes hatások visszafordítására. A férfi azt állította, hogy ezt követően közösen próbálták újraéleszteni Hayden Panettiere-t a diszpécser utasításait követve, de sem ők, sem a mentők nem jártak sikerrel.