Előkerült a megrázó segélyhívás, amin Hayden Panettiere életéért küzdenek

Megrázó részletek derültek ki Hayden Panettiere halálának napjáról. Nyilvánosságra került az a segélyhívás, amelyen a színésznő párjának testvére, Zach Hickerson kétségbeesetten segítségért könyörög, miközben próbálja újraéleszteni a sztárt.
Megrázó hangfelvétel került nyilvánosságra Hayden Panettiere halálának körülményeiről. A Hősök és a Nashville sztárja 2026. augusztus 16-án hunyt el egy dél-karolinai, Greenville-i szálláshelyen, mindössze 36 évesen. A CBS által közzétett segélyhívásból kiderül, milyen kétségbeesett percek következtek azután, hogy a színésznőt eszméletlenül találták. A segélyhívást Zach Hickerson, Hayden Panettiere se veled, se nélküled kapcsolatban élő párjának, Brian Hickersonak a testvére indította, aki épp a templomból visszaérve eszméletlen állapotban találta a színésznőt. A hangfelvételen hallható, ahogy a kétségbeesett férfi próbál küzdeni Hayden Panettiere életéért.
Miután a hívás közben kiderült, hogy Hayden Panettiere eszméletlen és nem lélegzik, a diszpécser azonnal arra utasította Zach Hickersont, hogy fektesse a színésznőt a hátára és kezdje meg az újraélesztést. A férfi követte az utasításokat, miközben a mentők úton voltak a helyszínre. A segélyhívás után a kiérkező mentők átvették az újraélesztést, és megpróbálták megmenteni Hayden Panettiere életét. Az erőfeszítéseik azonban nem jártak sikerrel: a színésznőt helyi idő szerint délután 2 óra 32 perckor halottnak nyilvánították.
Zach Hickerson TMZ-nek korábban azt mondta, hogy amikor megérkezett a szállásra, a testvére is ott volt. Elmondása szerint miután észrevették, hogy a színésznő nem reagált az ébresztésre, Brian egy Narcan nevű gyógyszert adott a színésznőnek, amelyet opioid-túladagolás esetén alkalmaznak az életveszélyes hatások visszafordítására. A férfi azt állította, hogy ezt követően közösen próbálták újraéleszteni Hayden Panettiere-t a diszpécser utasításait követve, de sem ők, sem a mentők nem jártak sikerrel.
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