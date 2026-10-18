Holtan találták a fiatal focistát: szörnyű balesetben vesztette életét

Holtan találtak egy tinédzser focistát a múlt hét folyamán: a hírek szerint egy vadászat során véletlenül saját magát lőhette mellkason. A 19 éves Matías Exequiel Sotót, aki Argentínában a Club Comercio Plaza csapatában játszott, egy félreeső vidéki területen találták meg a földön fekve, életjelek nélkül, a közelben a szintén 19 éves barátjával, aki a rendőröknek azt állította, az áldozat véletlenül meglőtte magát, majd ennek következtében elhunyt.
A barát azt is elárulta, a focista több métert tántorgott a lövést követően, mielőtt a földre rogyott. A kiérkező rendőrök a fiatal játékost már holtan találták, mialatt a másik fiú is a helyszínen maradt.
A barátot - akit Leonardo German Garciaként azonosítottak -, ezután őrizetbe vették, mialatt a nyomozók vizsgálják a beszámolóját és a lövöldözés pontos körülményeit. Az ügyet jelenleg emberölés gyanújával tartják számon, amíg a szakértők vizsgálják a helyszínt és a fegyvert is. Egyelőre nem sikerült megerősíteni a barát azon állítását, miszerint Matías véletlenül lőtte le magát.
Az ígéretes fiatal játékos halála a családot, a csapattársakat és a helyi lakosokat is mélyen megrázta.
Ma egy szeretett személytől és sportolótól kell búcsút vennünk. Matías szenvedéllyel, elkötelezettséggel és bajtársiassággal viselte és védte a színeinket, kitörölhetetlen nyomot hagyva azok szívében, akikkel a pályán és a öltözőben is együtt volt
- közölte a Club Comercio Plaza szóvivője, a Daily Star beszámolója szerint.
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