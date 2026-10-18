Holtan találták a fiatal focistát: szörnyű balesetben vesztette életét

Holtan találtak egy tinédzser focistát a múlt hét folyamán: a hírek szerint egy vadászat során véletlenül saját magát lőhette mellkason. A 19 éves Matías Exequiel Sotót, aki Argentínában a Club Comercio Plaza csapatában játszott, egy félreeső vidéki területen találták meg a földön fekve, életjelek nélkül, a közelben a szintén 19 éves barátjával, aki a rendőröknek azt állította, az áldozat véletlenül meglőtte magát, majd ennek következtében elhunyt.

Szörnyű balesetben elhunyt a fiatal focista / Fotó: Bildagentur-online/Chromorange / Northfoto

Szörnyű balesetben elhunyt a 19 éves futballista

A barát azt is elárulta, a focista több métert tántorgott a lövést követően, mielőtt a földre rogyott. A kiérkező rendőrök a fiatal játékost már holtan találták, mialatt a másik fiú is a helyszínen maradt.

A barátot - akit Leonardo German Garciaként azonosítottak -, ezután őrizetbe vették, mialatt a nyomozók vizsgálják a beszámolóját és a lövöldözés pontos körülményeit. Az ügyet jelenleg emberölés gyanújával tartják számon, amíg a szakértők vizsgálják a helyszínt és a fegyvert is. Egyelőre nem sikerült megerősíteni a barát azon állítását, miszerint Matías véletlenül lőtte le magát.

Az ígéretes fiatal játékos halála a családot, a csapattársakat és a helyi lakosokat is mélyen megrázta.

Ma egy szeretett személytől és sportolótól kell búcsút vennünk. Matías szenvedéllyel, elkötelezettséggel és bajtársiassággal viselte és védte a színeinket, kitörölhetetlen nyomot hagyva azok szívében, akikkel a pályán és a öltözőben is együtt volt

- közölte a Club Comercio Plaza szóvivője, a Daily Star beszámolója szerint.

⚽ Murió un futbolista de 19 años de un disparo en el pecho mientras cazaba con un amigo en Chaco. La víctima fue identificada como Matías Exequiel Soto, jugador del Club Comercio Plaza. El hecho ocurrió el sábado en una zona rural de Presidencia de la Plaza. La Policía fue alertada cerca de las 17:50 y, al llegar al lugar, encontró al joven sin vida. 🚨 A pocos metros estaba su amigo, también de 19 años, quien aseguró que Soto había recibido un disparo accidental mientras cazaban. Según su relato, el futbolista alcanzó a correr unos metros antes de desplomarse. ⚖️ La versión todavía no fue confirmada. La Fiscalía N° 3 de Resistencia investiga el caso, caratulado preventivamente como supuesto homicidio. El acompañante quedó demorado mientras se realizan las pericias para establecer cómo se produjo el disparo y si tuvo alguna participación en la muerte del futbolista. 🔗https://t.co/RZjx6Qb4q9 — eldoce (@eldoceoficial) October 12, 2026



