Szomorú hírek érkeztek Billy Joelről: az énekes számolt be egészségi állapotáról

Újabb aggasztó hírek érkeztek a legendás zenészről. Billy Joel betegsége miatt el lett tiltva a vezetéstől és a fellépésektől egyaránt. És bár az énekes egészségi állapota rengeteget javult a műtétje után, azt nem lehet tudni, hogy valaha visszatérhet-e a koncertezéshez. Ehhez további vizsgálatokra van szükség.
Billy Joel rajongói nehéz időszakot élnek át. A 77 éves énekesnek az egészségi állapota miatt olyan dolgokról is le kell mondania, amelyek korábban az élete szerves részét jelentették. A Piano Man előadója a The Hollywood Reporternek adott interjújában elárulta, hogy jelenleg nem vezethet, és az orvosai a koncertezéstől is eltiltották. A mostani egészségi állapota alapján ugyanis minden egyes fellépés olyan, mintha agyrázkódás érné őt:
Jelenleg nem vezethetek. Nem szabad vezetnem. És nem léphetek fel, mert a neurológus azt mondta, hogy minden fellépés olyan, mintha agyrázkódást szenvednék.
Ez azért is különösen fájdalmas számára, mert a vezetés és a koncertezés volt a két nagy szerelme. A 77 éves énekes mindig is imádta a motorokat és egy hatalmas gyűjteményre tett szert az évek alatt. De nem pusztán gyűjtötte a járműveket, hanem valóban használta is őket. Most viszont kénytelen volt belátni, eljött az ideje annak, hogy a vezetést másra bízza. Emiatt pedig drasztikus lépésre szánta el magát: Billy Joel elárverezi motorkerékpár-gyűjteményének egy jelentős részét. A november 20-ra és 21-re tervezett New York-i aukción több mint hetven jármű kerül kalapács alá a Gooding Christie’s szervezésében. A kínálatban többek között Ducati, BMW, Harley-Davidson, Triumph, Honda és Yamaha modellek is szerepelnek. Az aukció bevételét pedig a Joel Foundation kapja, amely alapítvány a zenei oktatást és a művészeteket támogatja. Így a kényszerű búcsú legalább jó célt szolgál.
Billy Joel egészségi állapota miatt nemcsak a vezetéstől, hanem a másik nagy szerelméről, a koncertezésről is kénytelen volt lemondani. Az agyműtét után ugyan javult a memóriája és az egyensúlya, a fellépések orvosi utasításra így is tiltólistára kerültek nála. És bár a zenész nem zárta ki, hogy később ismét színpadra áll, de ehhez rengeteg időre és további vizsgálatokra van szükség.
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