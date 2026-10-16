Villámgyors vacsorák a SPAR akcióival - akár 25%-ot is spórolhatsz

Spórolj a gyors vacsorákon: október 15. és 21. között a MySPAR appal akár 25% kedvezménnyel vásárolhatsz be gyorsfagyasztott termékeket és olasz konyhai alapanyagokat a SPAR üzletekben.
Legyen szó egy ropogós pizzáról, ízletes csirkefalatokról, rántott sajtról vagy egy gyorsan elkészíthető tésztaételről, ezekkel a termékekkel pillanatok alatt az asztalra varázsolhatod a vacsorát.
Az akció a praktikus gyorsfagyasztott ételek mellett az olasz konyha kedvelőinek is tartogat meglepetéseket, kedvezményesen vásárolhatsz ugyanis több olyan terméket, amik elengedhetetlenek egy hangulatos olasz vacsorához.
Mutatjuk, mely árucikkekre érdemes lecsapnod, mennyit spórolhatsz velük, és mire kell figyelned a kupon felhasználásakor.
Ha egy fárasztó munkanap végén nincs kedved órákat tölteni a konyhában, a gyorsfagyasztott termékek praktikus megoldást kínálnak. A SPAR aktuális akciójában több népszerű termék is kedvezményesen vásárolható meg a MySPAR applikációval, így egyszerűen, gyorsan és jóval olcsóbban készíthetsz belőlük ebédet vagy vacsorát.
Az olasz konyha szerelmeseinek is érdemes felkeresniük a SPAR üzleteit, hiszen több olyan alapanyag is kedvezményes áron kapható, amikkel könnyedén elkészíthetjük kedvenc pizzáinkat és tésztaételeinket.
A legújabb kedvezményekhez a MySPAR applikációból kell előhívnod a kupont, amelyet 2026. október 15. és 21. között korlátlan alkalommal felhasználhatsz a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben. Fontos, hogy a kupon viszonteladók számára nem érhető el.
IDE kattintva megnézheted a szórólapot is, amiben még több akciót találhatsz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.