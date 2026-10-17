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Igazi őszi időjárással indul a hétvége, de az esernyőről sem szabad megfeledkezni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 17. 07:00
ősznapsütés
Bár délután még néhol eléri a 20 fokot a hőmérséklet, tartja magát az őszi menetrendhez az időjárás. Mutatjuk, mire lehet számítani!

Érdemes lesz kiélvezni az őszi napsütést a hétvégén, ugyanis szabadtéri programoknak kedvező időjárás vár ránk.

Kellemes őszi időjárás vár ránk a hétvégén
Kellemes őszi időjárás vár ránk a hétvégén. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kellemes őszi időjárás vár ránk a hétvégén

Szombaton kellemes, napos őszi időre számíthatunk, de a napsütést időnként felhők zavarhatják meg. A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után az ország nyugati kétharmadán több órára kisüt a nap, amelyet csupán fátyol- és gomolyfelhők szűrhetnek meg. Ezzel szemben a keleti tájakon erősen felhős vagy borult marad az ég, és ott kisebb eső, zápor is kialakulhat - írja a HungaroMet.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali minimumok -2 és +8 fok között alakulnak, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható - írta a Köpönyeg.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu