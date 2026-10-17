Igazi őszi időjárással indul a hétvége, de az esernyőről sem szabad megfeledkezni

Érdemes lesz kiélvezni az őszi napsütést a hétvégén, ugyanis szabadtéri programoknak kedvező időjárás vár ránk.

Kellemes őszi időjárás vár ránk a hétvégén. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kellemes őszi időjárás vár ránk a hétvégén

Szombaton kellemes, napos őszi időre számíthatunk, de a napsütést időnként felhők zavarhatják meg. A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után az ország nyugati kétharmadán több órára kisüt a nap, amelyet csupán fátyol- és gomolyfelhők szűrhetnek meg. Ezzel szemben a keleti tájakon erősen felhős vagy borult marad az ég, és ott kisebb eső, zápor is kialakulhat - írja a HungaroMet.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali minimumok -2 és +8 fok között alakulnak, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható - írta a Köpönyeg.