Ködösen indul a hét, de nem marad el a napsütés

Folytatódik a megszokott őszi időjárás: hajnalban köd, délután pedig napsütés. Ennek a hétnek a kezdete sem fog meglepetéseket tartogatni.
Hétfőn napos időre számíthatunk, amelyet néhol fátyol- és kevés gomolyfelhő zavarhat meg. Hajnalban a Dunántúlon kisebb-nagyobb foltokban köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, de ezek napközben gyorsan feloszlanak. Csapadéktól nem kell tartanunk. Az északias szél élénk lesz, északkeleten helyenként meg is erősödhet. A hőmérséklet kora reggel -1 és +9 fok között alakul, délutánra pedig 14-19 fokig melegszik a levegő - írja a HungaroMet.
Kedden folytatódik a többórás napsütés, a változó felhőzet mellett csupán hajnalban alakulhatnak ki átmeneti ködfoltok. Eső ezen a napon sem valószínű. A délkeleti, keleti szél megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein pedig meg is erősödik. A hajnali -1, +8 fokos minimumok után délután ismét 14, 19 fokot mérhetünk.
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