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Ködösen indul a hét, de nem marad el a napsütés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 19. 07:00
ködnapsütés
Az előző napokhoz megszokottan hajnalban még a köd lesz úr, de délutánra ismét előbújik a nap. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Folytatódik a megszokott őszi időjárás: hajnalban köd, délután pedig napsütés. Ennek a hétnek a kezdete sem fog meglepetéseket tartogatni.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!
Mutatjuk, mit tartogat az időjárás! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Hétfőn napos időre számíthatunk, amelyet néhol fátyol- és kevés gomolyfelhő zavarhat meg. Hajnalban a Dunántúlon kisebb-nagyobb foltokban köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, de ezek napközben gyorsan feloszlanak. Csapadéktól nem kell tartanunk. Az északias szél élénk lesz, északkeleten helyenként meg is erősödhet. A hőmérséklet kora reggel -1 és +9 fok között alakul, délutánra pedig 14-19 fokig melegszik a levegő - írja a HungaroMet.

Kedden folytatódik a többórás napsütés, a változó felhőzet mellett csupán hajnalban alakulhatnak ki átmeneti ködfoltok. Eső ezen a napon sem valószínű. A délkeleti, keleti szél megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein pedig meg is erősödik. A hajnali -1, +8 fokos minimumok után délután ismét 14, 19 fokot mérhetünk.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu